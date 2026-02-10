Pianeta Milan
Impegno ed entusiasmo, Milan soddisfatto di Füllkrug: riscatto in vista? La situazione

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, giunto al Milan nel calciomercato invernale dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere confermato con soli 5 milioni di euro. Ecco cosa pensa di fare il Diavolo con lui
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Niclas Füllkrug, classe 1993, attaccante tedesco che il Milan ha prelevato nell'ultimo calciomercato invernale, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, dagli inglesi del West Ham.

Secondo il 'CorSport', l'eventuale riscatto del cartellino a titolo definitivo dipenderà dal rendimento che l'ex Werder Brema e Borussia Dortmund avrà nelle 15 partite che rimangono da qui a fine stagione. Il suo eventuale futuro in rossonero, dunque, dipenderà dalle prestazioni che 'Fülle' offrirà al Milan, dal comportamento che avrà a Milanello, dall'entusiasmo che l'esperto bomber trasmetterà in queste settimane alla squadra.

Il Milan spera che Füllkrug possa essere ancora, spesso, decisivo così come è stato con il colpo di testa nel finale del match di 'San Siro' contro il Lecce. Il club di Via Aldo Rossi, finora, ha apprezzato il suo atteggiamento positivo: Füllkrug ha chiesto di scendere in campo nonostante un dito del piede rotto; un altro segnale che il tedesco vuole fare di tutto per convincere il Diavolo a tenerlo. Al punto di giocare con il dolore.

Il tecnico Massimiliano Allegri è rimasto piacevolmente colpito dalla voglia e dall'entusiasmo che Füllkrug ha, ma, come sempre, sarà il campo a dare indicazioni. Anche perché, nel caso in cui restasse in rossonero, il centravanti firmerebbe un contratto triennale, legandosi quindi al Diavolo fino ai 36 anni di età. Il Milan si aspetta gol e rendimento di qualità: se così sarà, convocherà il West Ham e i suoi agenti per un matrimonio più duraturo. Nello spogliatoio è stato accolto bene e ha legato con tutti: di certo questo rappresenta un punto a favore.

