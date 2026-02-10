Il Milan spera che Füllkrug possa essere ancora, spesso, decisivo così come è stato con il colpo di testa nel finale del match di 'San Siro' contro il Lecce. Il club di Via Aldo Rossi, finora, ha apprezzato il suo atteggiamento positivo: Füllkrug ha chiesto di scendere in campo nonostante un dito del piede rotto; un altro segnale che il tedesco vuole fare di tutto per convincere il Diavolo a tenerlo. Al punto di giocare con il dolore.
Il tecnico Massimiliano Allegri è rimasto piacevolmente colpito dalla voglia e dall'entusiasmo che Füllkrug ha, ma, come sempre, sarà il campo a dare indicazioni. Anche perché, nel caso in cui restasse in rossonero, il centravanti firmerebbe un contratto triennale, legandosi quindi al Diavolo fino ai 36 anni di età. Il Milan si aspetta gol e rendimento di qualità: se così sarà, convocherà il West Ham e i suoi agenti per un matrimonio più duraturo. Nello spogliatoio è stato accolto bene e ha legato con tutti: di certo questo rappresenta un punto a favore.
