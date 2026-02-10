Il tecnico Massimiliano Allegri è rimasto piacevolmente colpito dalla voglia e dall'entusiasmo che Füllkrug ha, ma, come sempre, sarà il campo a dare indicazioni. Anche perché, nel caso in cui restasse in rossonero, il centravanti firmerebbe un contratto triennale, legandosi quindi al Diavolo fino ai 36 anni di età. Il Milan si aspetta gol e rendimento di qualità: se così sarà, convocherà il West Ham e i suoi agenti per un matrimonio più duraturo. Nello spogliatoio è stato accolto bene e ha legato con tutti: di certo questo rappresenta un punto a favore.