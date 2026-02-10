Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole position

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole position

Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole position
Mario Gila, classe 2000, difensore centrale spagnolo in uscita dalla Lazio al termine di questa stagione, è in cima alla lista dei desideri del Milan per il calciomercato estivo. A Massimiliano Allegri serve uno con le sue caratteristiche
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, anticipando le mosse di calciomercato del Milan in vista della prossima estate, ha ricordato come - sebbene a gennaio in difesa non sia arrivato nessuno - per la stagione 2026-2027 almeno un difensore centrale in più il Diavolo lo metterà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, per la difesa il favorito è Gila della Lazio

—  

In tal senso, già da qualche settimana il Milan sta lavorando per portare in rossonero Mario Gila, classe 2000, spagnolo in uscita dalla Lazio e in scadenza di contratto il 30 giugno 2027 con il sodalizio biancoceleste. Gila non rinnoverà l'accordo e già lo ha fatto sapere al club di Claudio Lotito attraverso l'agenzia che cura i suoi interessi.

LEGGI ANCHE

Il Milan, dunque, ha anticipato i tempi della trattativa per bruciare la concorrenza. Con i suoi rappresentanti c'è già un discorso in piedi e un contratto di cinque anni pronto che lo aspetta. Con la Lazio, ha evidenziato il 'CorSport', i negoziati invece entreranno nel vivo in primavera. Anche perché andranno sistemate le cifre e definiti i dettagli dell'operazione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>>

Il Milan, per Gila, vorrebbe spendere 15-18 milioni di euro. La Lazio, per accordi pregressi con il Real Madrid, club da cui Gila proviene, dovrà il 50% dei proventi della cessione proprio alla 'Casa Blanca'. Per Gila, il Milan è una delle mete preferite per la sua carriera anche perché in rossonero ritroverebbe Igli Tare, che, da direttore sportivo della Lazio, lo portò nella Capitale nel 2022.

Leggi anche
Calciomercato, Ottolini: “Vlahovic-Juventus non è un discorso completamente chiuso”
Calciomercato, Kean-Milan? La clausola da 62 milioni, l’endorsement di Allegri, il piano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA