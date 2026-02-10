Il Milan, dunque, ha anticipato i tempi della trattativa per bruciare la concorrenza. Con i suoi rappresentanti c'è già un discorso in piedi e un contratto di cinque anni pronto che lo aspetta. Con la Lazio, ha evidenziato il 'CorSport', i negoziati invece entreranno nel vivo in primavera. Anche perché andranno sistemate le cifre e definiti i dettagli dell'operazione.