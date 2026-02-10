Il Milan, dunque, ha anticipato i tempi della trattativa per bruciare la concorrenza. Con i suoi rappresentanti c'è già un discorso in piedi e un contratto di cinque anni pronto che lo aspetta. Con la Lazio, ha evidenziato il 'CorSport', i negoziati invece entreranno nel vivo in primavera. Anche perché andranno sistemate le cifre e definiti i dettagli dell'operazione.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>>
Il Milan, per Gila, vorrebbe spendere 15-18 milioni di euro. La Lazio, per accordi pregressi con il Real Madrid, club da cui Gila proviene, dovrà il 50% dei proventi della cessione proprio alla 'Casa Blanca'. Per Gila, il Milan è una delle mete preferite per la sua carriera anche perché in rossonero ritroverebbe Igli Tare, che, da direttore sportivo della Lazio, lo portò nella Capitale nel 2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA