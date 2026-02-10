Le parole di Ottolini, direttore sportivo della Juventus, rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport', aprono a una permanenza di Vlahovic alla Juventus. Si allontana la possibilità di vederlo al Milan?
Non è di certo un mistero che Vlahovic sia uno degli obiettivi del Milan per il mercato estivo. L'attaccante della Juventus è stato allenato da Massimiliano Allegri dal 2022 al 2024, i migliori anni del serbo. Ci sono già stati diversi contatti tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e Darko Ristic, agente di Dusan. Il nodo rimane legato allo stipendio: il Diavolo offre un quadriennale da € 6 milioni netti a stagione, mentre l'entourage dell'ex Fiorentina punta a strappare uno stipendio in doppia cifra. A queste condizioni economiche l'affare diventa complicato.
Calciomercato, le parole di Ottolini su Vlahovic
—
Su Dusan Vlahovic in uscita dalla Juventus è arrivata la frenata di Marco Ottolini, neo-direttore sportivo della 'Vecchia Signora'. Il futuro dell'attaccante serbo lontano da Torino a fine stagione sembrava cosa certa, ma le parole del dirigente bianconero aprono uno spiraglio al rinnovo. Solo strategia oppure c'è un fondo di verità? Vediamo le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.