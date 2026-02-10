Milan, Vlahovic o Kean? Rispetto a Mateta ...

Come riportato da Calcio e Finanza lo stipendio di Gabriel Jesus all'Arsenal è di circa 8,9 milioni netti a stagione. Il costo? Difficile da capire, visto che il brasiliano, tornato dall'infortunio, è tra i titolari dell'Arsenal di Arteta. Il cartellino potrebbe quindi lievitare da qui a fine stagione. Certo il brasiliano è in scadenza nel 2027 e questo potrebbe facilitare l'operazione, ma di certo il club inglese non ha bisogno di vendere (secondo il sito transfermarkt il valore di mercato di Gabriel Jesus è di circa 20 milioni di euro). Si passa poi a Moise Kean, attaccante che a fine agosto ha rinnovato con la Fiorentina: passato dai 2,2 della passata stagione ai 4,5 (bonus esclusi). Clausola rescissoria alzata a 62 milioni di euro (fonte Gazzetta.it). Infine Vlahovic: il calciatore non costerebbe nulla a livello di cartellino, ma ci sono da considerare i costi delle commissioni, che non si preannunciano bassi. Infine lo stipendio molto, molto elevato: 12 milioni di euro a stagione (riporta Calcio e Finanza).