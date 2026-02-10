Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta …

CALCIOMERCATO MILAN

Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta …

Vlahovic, Gabriel Jesus o Kean? Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a Mateta ...
Calciomercato Milan, per l'attacco si parla di Vlahovic, Kean e Gabriel Jesus. Si, ma occhio ai costi che potrebbero essere elevati. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo il mancato arrivo di Mateta a gennaio, si continua a parlare del possibile investimento in attacco del Milan in estate. Tanti i nomi, ma i più gettonati al momento sembrerebbero essere tre: Vlahovic, Gabriel Jesus e Kean. Sorgono però dei dubbi, soprattutto a livello economico. Ecco quanto costerebbero al Milan i tre attaccanti.

Milan, Vlahovic o Kean? Rispetto a Mateta ...

—  

Come riportato da Calcio e Finanza lo stipendio di Gabriel Jesus all'Arsenal è di circa 8,9 milioni netti a stagione. Il costo? Difficile da capire, visto che il brasiliano, tornato dall'infortunio, è tra i titolari dell'Arsenal di Arteta. Il cartellino potrebbe quindi lievitare da qui a fine stagione. Certo il brasiliano è in scadenza nel 2027 e questo potrebbe facilitare l'operazione, ma di certo il club inglese non ha bisogno di vendere (secondo il sito transfermarkt il valore di mercato di Gabriel Jesus è di circa 20 milioni di euro). Si passa poi a Moise Kean, attaccante che a fine agosto ha rinnovato con la Fiorentina: passato dai 2,2 della passata stagione ai 4,5 (bonus esclusi). Clausola rescissoria alzata a 62 milioni di euro (fonte Gazzetta.it). Infine Vlahovic: il calciatore non costerebbe nulla a livello di cartellino, ma ci sono da considerare i costi delle commissioni, che non si preannunciano bassi. Infine lo stipendio molto, molto elevato: 12 milioni di euro a stagione (riporta Calcio e Finanza).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>>

Tutti questi attaccanti al momento sembrano difficili per il Milan visti i costi elevati di tutte le possibili operazioni (considerando costi di cartellino, stipendi ed eventuali commissioni). Questo soprattutto guardando quanto avrebbe speso il Milan per Mateta. Ricordiamo che il francese (saltato per gli ormai noti problemi al ginocchio) sarebbe si arrivato a gennaio, ma era un colpo pensato anche per l'estate, come bomber del presente e del futuro per il club. Costi del cartellino sui 30/35 milioni di euro al Crystal Palace, ma quello che interessa di più è lo stipendio: il francese avrebbe dovuto firmare per uno stipendio annuale di circa 3,5 milioni di euro (fonte Fabrizio Romano). Cifra nettamente inferiore a quanto percepiscono Gabriel Jesus e Vlahovic e anche inferiore ai soldi che la Fiorentina elargisce a Kean post rinnovo. Se il Milan non cambierà strategia, considerando i precedenti in attacco tra cui anche Mateta, i nomi di Vlahovic, Gabriel Jesus e Kean al momento sembrano molto difficili. Vedremo se ci saranno novità di calciomercato in questi mesi.

Leggi anche
Calciomercato Milan, un nuovo difensore per Allegri: Gila sempre in pole position
Calciomercato, Ottolini: “Vlahovic-Juventus non è un discorso completamente chiuso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA