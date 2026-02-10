LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri>>>
Tutti questi attaccanti al momento sembrano difficili per il Milan visti i costi elevati di tutte le possibili operazioni (considerando costi di cartellino, stipendi ed eventuali commissioni). Questo soprattutto guardando quanto avrebbe speso il Milan per Mateta. Ricordiamo che il francese (saltato per gli ormai noti problemi al ginocchio) sarebbe si arrivato a gennaio, ma era un colpo pensato anche per l'estate, come bomber del presente e del futuro per il club. Costi del cartellino sui 30/35 milioni di euro al Crystal Palace, ma quello che interessa di più è lo stipendio: il francese avrebbe dovuto firmare per uno stipendio annuale di circa 3,5 milioni di euro (fonte Fabrizio Romano). Cifra nettamente inferiore a quanto percepiscono Gabriel Jesus e Vlahovic e anche inferiore ai soldi che la Fiorentina elargisce a Kean post rinnovo. Se il Milan non cambierà strategia, considerando i precedenti in attacco tra cui anche Mateta, i nomi di Vlahovic, Gabriel Jesus e Kean al momento sembrano molto difficili. Vedremo se ci saranno novità di calciomercato in questi mesi.
