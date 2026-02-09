Calciomercato Milan, Schira in esclusiva: 'Vlahovic? Solo se la punta ...'

Schira continua con le sue notizie: "Se chiede un maxi-ingaggio e una super commissione alla firma, non è un modus operandi da Milan. Se si allinea a cifre più 'in linea con il club', come quelle che percepisce Rafael Leão o alle quali ha rinnovato Mike Maignan, certamente può essere una soluzione. Il Milan prenderà un attaccante importante e un difensore, a maggior ragione se dovesse tornare in Champions League. Serve un ulteriore tassello, anche dal punto di vista numerico, per allargare la rosa. Il Milan spera di rinnovare Luka Modrić, ma fare la Champions con Modrić, Adrien Rabiot e un altro giocatore di livello può essere importante. Su Goretzka c'è la concorrenza del Tottenham e di altri club di Premier League. C'è l'Atlético Madrid che ha già fatto un'offerta per prenderlo a gennaio. Non è semplice, però il Milan vuole provare a giocarsi le proprie chance. Quindi sicuramente sono dei nomi da seguire, ma non sono gli unici. In quei reparti mi aspetto sicuramente degli innesti. Come mi aspetto comunque un altro esterno, che per il 3-5-2 sono fondamentali. Mi aspetto dunque che in estate 4-5 acquisti il Milan li farà per completare e puntellare la rosa".