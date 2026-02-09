Calciomercato Milan, Schira in esclusiva: 'Vlahovic? Solo se la punta ...'

Pianeta Milan
Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista in esclusiva - a tema Milan - ai nostri microfoni. Ecco le novità su Vlahovic
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva il giornalista Nicolò Schira. Tante notizie e retroscena di calciomercato e uno sguardo verso i futuri piani del club rossonero. Il Milan può chiudere il trio Gila-Goretzka-Vlahovic per la stagione 2026-2027?

Calciomercato Milan, Vlahovic e non solo: parla Schira

"Sono sicuramente degli obiettivi. Dirti che saranno loro è un po' prematuro. La sensazione è che il Milan abbia come priorità, visto che ha provato a farlo a gennaio e già ci aveva provato lo scorso agosto, un centravanti. Serve un bomber prolifico, Vlahovic non è l'unico della lista".

Schira continua con le sue notizie: "Se chiede un maxi-ingaggio e una super commissione alla firma, non è un modus operandi da Milan. Se si allinea a cifre più 'in linea con il club', come quelle che percepisce Rafael Leão o alle quali ha rinnovato Mike Maignan, certamente può essere una soluzione. Il Milan prenderà un attaccante importante e un difensore, a maggior ragione se dovesse tornare in Champions League. Serve un ulteriore tassello, anche dal punto di vista numerico, per allargare la rosa. Il Milan spera di rinnovare Luka Modrić, ma fare la Champions con Modrić, Adrien Rabiot e un altro giocatore di livello può essere importante. Su Goretzka c'è la concorrenza del Tottenham e di altri club di Premier League. C'è l'Atlético Madrid che ha già fatto un'offerta per prenderlo a gennaio. Non è semplice, però il Milan vuole provare a giocarsi le proprie chance. Quindi sicuramente sono dei nomi da seguire, ma non sono gli unici. In quei reparti mi aspetto sicuramente degli innesti. Come mi aspetto comunque un altro esterno, che per il 3-5-2 sono fondamentali. Mi aspetto dunque che in estate 4-5 acquisti il Milan li farà per completare e puntellare la rosa".

