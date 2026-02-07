"Si era parlato della possibile bocciatura di Allegri per Disasi perché non gli piaceva. Non è cosi. Il francese era una delle possibilità per il calciomercato di gennaio. Era avallato da Allegri , perché tutto passa da Allegri". Parla così il giornalista Carlo Pellegatti sul mercato del Milan e non solo. Ecco le sue parole su 'YouTube'.

"Quando c'è qualcosa che non, Allegri va direttamente al Milan. Ieri è uscita anche la notizia che Mateta non sarebbe stato un attaccante top e funzionale per il futuro secondo Massimiliano Allegri. Anche in questo caso, vi assicuro, che era stato promosso da Allegri, gli piaceva. Allegri aveva dato il suo placet. Perché non lo lasciano lavorare? Tutte le decisioni sul piano dei giocatori passano da Allegri. Ha deciso che il portiere del futuro dovesse essere Maignan e ha fatto di tutto perché firmasse. Non ha preso in considerazione altri portieri. La parola chiave sui giocatori la mette Allegri".