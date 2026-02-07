"La prima è proprio quella di valutare il futuro dell’attaccante tedesco che ha un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro". Vedremo se il Milan riscatterà Fullkrug in estate. Occhio poi ai possibili movimenti futuri per l'attacco del Diavolo. Il punto di Ceccarini su Kostic, giovane punta del Partizan Belgrado: "I rossoneri intanto guardano avanti e hanno già individuato in Kostic del Partizan Belgrado un prospetto da non farsi scappare. Il classe 2008 se fosse stato preso in questa sessione invernale sarebbe stato aggregato inizialmente al Milan Futuro. In questi mesi il Milan cercherà di anticipare la concorrenza per bloccarlo e acquistarlo a giugno".