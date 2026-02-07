Calciomercato Milan, a gennaio il Diavolo non si è mosso molto per la prima squadra. Come rinforzo per Massimiliano Allegri è arrivato il solo Fullkrug, in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. In estate le cose potrebbero cambiare con il Diavolo che potrebbe muoversi molto proprio in attacco. Ne parla giornalista Niccolò Ceccarini su 'Tuttomercatoweb'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Kostic sempre nei pensieri del Milan: ecco i piani verso l’estate
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, Kostic sempre nei pensieri del Milan: ecco i piani verso l’estate
Il giornalista Niccolò Ceccarini parla delle possibili mosse di calciomercato del Milan nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'. Le ultime novità su Kostic
"La prima è proprio quella di valutare il futuro dell’attaccante tedesco che ha un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro". Vedremo se il Milan riscatterà Fullkrug in estate. Occhio poi ai possibili movimenti futuri per l'attacco del Diavolo. Il punto di Ceccarini su Kostic, giovane punta del Partizan Belgrado: "I rossoneri intanto guardano avanti e hanno già individuato in Kostic del Partizan Belgrado un prospetto da non farsi scappare. Il classe 2008 se fosse stato preso in questa sessione invernale sarebbe stato aggregato inizialmente al Milan Futuro. In questi mesi il Milan cercherà di anticipare la concorrenza per bloccarlo e acquistarlo a giugno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA