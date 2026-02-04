In attacco, il Milan - che con tutta probabilità perderà Santiago Giménez - dovrebbe integrare con due colpi (incerto il futuro di Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku). Due acquisti che potrebbero giungere in rossonero con la regia del medesimo procuratore, Darko Ristić, che cura gli interessi di entrambi. Si tratta di Dušan Vlahović, che si svincolerà dalla Juventus e Andrej Kostić, baby prodigio del Partizan.
"Vlahovic piace tanto ad Allegri e alla dirigenza. Ma operazione costosa"—
"Il nome di Vlahović è stato spesso accostato al Milan - ha evidenziato Moretto -. Il giocatore piace tanto a Massimiliano Allegri e anche alla dirigenza, ma al momento non c'è una trattativa avanzata per Vlahović al Milan. C'è un gradimento, ma si tratta di un'operazione, tra stipendio e commissioni, piuttosto costosa". Discorso, forse, leggermente più semplice per il classe 2007 Kostić.
"Il Milan ha provato fino alla fine a provare a prendere Kostic dal Partizan Belgrado. L'attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro. Occhio perché il Milan, nelle prossime settimane, potrebbe provare a bloccare Kostic in vista dell'estate", la chiosa di Moretto.
