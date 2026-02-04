Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha parlato in un video su 'YouTube' della possibilità che Dusan Vlahovic e Andrej Kostic vadano, nella prossima stagione, al Milan. Raggiungendo Rafael Leao che sta trattando il rinnovo

Matteo Moretto , giornalista sportivo esperto di calciomercato , ha fatto il punto - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano - sulle mosse che il Milan ha intenzione di fare nella prossima sessione estiva. Nei mesi a venire, intanto, potrebbero già esserci novità sul rinnovo di contratto di Rafael Leão .

Calciomercato Milan, le news di Moretto su Vlahovic, Kostic e Leao

"Leão ha il contratto in scadenza nel 2028. Le parti stanno già trattando e c'è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Vedremo poi se in estate arriveranno offerte per il portoghese", ha detto Moretto, il quale, dunque, ha fatto intendere come il numero 10 rossonero possa - in presenza di un'offerta shock - anche essere venduto, nonostante tutto.