Calciomercato Milan, Moretto: "Il rinnovo di Leao. Poi Kostic e Vlahovic: vi dico tutto"

Calciomercato Milan, Moretto: 'Il rinnovo di Leao. Poi Kostic e Vlahovic: vi dico tutto'
Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha parlato in un video su 'YouTube' della possibilità che Dusan Vlahovic e Andrej Kostic vadano, nella prossima stagione, al Milan. Raggiungendo Rafael Leao che sta trattando il rinnovo
Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano - sulle mosse che il Milan ha intenzione di fare nella prossima sessione estiva. Nei mesi a venire, intanto, potrebbero già esserci novità sul rinnovo di contratto di Rafael Leão.

Calciomercato Milan, le news di Moretto su Vlahovic, Kostic e Leao

"Leão ha il contratto in scadenza nel 2028. Le parti stanno già trattando e c'è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Vedremo poi se in estate arriveranno offerte per il portoghese", ha detto Moretto, il quale, dunque, ha fatto intendere come il numero 10 rossonero possa - in presenza di un'offerta shock - anche essere venduto, nonostante tutto.

In attacco, il Milan - che con tutta probabilità perderà Santiago Giménez - dovrebbe integrare con due colpi (incerto il futuro di Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku). Due acquisti che potrebbero giungere in rossonero con la regia del medesimo procuratore, Darko Ristić, che cura gli interessi di entrambi. Si tratta di Dušan Vlahović, che si svincolerà dalla Juventus e Andrej Kostić, baby prodigio del Partizan.

"Vlahovic piace tanto ad Allegri e alla dirigenza. Ma operazione costosa"

"Il nome di Vlahović è stato spesso accostato al Milan - ha evidenziato Moretto -. Il giocatore piace tanto a Massimiliano Allegri e anche alla dirigenza, ma al momento non c'è una trattativa avanzata per Vlahović al Milan. C'è un gradimento, ma si tratta di un'operazione, tra stipendio e commissioni, piuttosto costosa". Discorso, forse, leggermente più semplice per il classe 2007 Kostić.

LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>>

"Il Milan ha provato fino alla fine a provare a prendere Kostic dal Partizan Belgrado. L'attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro. Occhio perché il Milan, nelle prossime settimane, potrebbe provare a bloccare Kostic in vista dell'estate", la chiosa di Moretto.

