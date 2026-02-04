Se Mateta non è arrivato al Milan, la colpa - ha rivelato il quotidiano generalista - è del menisco laterale della gamba destra, già operata nel 2019. Secondo chi lo ha visitato, deve tornare sotto i ferri al più presto perché il ginocchio si gonfia dopo ogni partita. E può solo peggiorare già a breve, senza un’artroscopia. Da qui la scelta del Diavolo di non procedere con l'acquisto. «Poi nel futuro si vedrà» ha detto ieri sera il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prima della trasferta di Bologna. Staremo a vedere.