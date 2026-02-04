Pianeta Milan
Mateta-Milan, tutti i motivi del ‘no’ dei medici: l’esatto problema del francese e un grosso rischio

Mateta, tre ore di visite poi il 'no' dei medici: non è arrivato al Milan per questo motivo
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola è tornato sulla recente trattativa di calciomercato, fallita, per l'approdo dell'attaccante francese Jean-Philippe Mateta al Milan. Un quadro clinico complesso, quello del classe 1997. Ecco la spiegazione
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola è tornato a parlare della recente trattativa di calciomercato, poi fallita, per il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan. Intesa già trovata tra i club (35 milioni di euro per un'operazione a titolo definitivo) e tra Diavolo ed entourage del bomber (stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2029). Poi, però, tutto si è arenato alle visite mediche.

Calciomercato Milan, il retroscena delle visite di Mateta

Quelle svolte a Londra non hanno convinto il Milan: un ginocchio palesava dei problemi. Il giorno seguente, dunque, il club rossonero ha inviato i suoi medici nella Capitale inglese per un supplemento di visite, specifiche, per il ginocchio in questione. Come rivelato dal 'CorSera', tre ore in tutto, fra radiografia e risonanza magnetica, in una clinica londinese. Più cinque minuti di osservazione a occhio nudo per capire che quel ginocchio era troppo a rischio, per investirci 35 milioni di euro.

Se Mateta non è arrivato al Milan, la colpa - ha rivelato il quotidiano generalista - è del menisco laterale della gamba destra, già operata nel 2019. Secondo chi lo ha visitato, deve tornare sotto i ferri al più presto perché il ginocchio si gonfia dopo ogni partita. E può solo peggiorare già a breve, senza un’artroscopia. Da qui la scelta del Diavolo di non procedere con l'acquisto. «Poi nel futuro si vedrà» ha detto ieri sera il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prima della trasferta di Bologna. Staremo a vedere.

