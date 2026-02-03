Calciomercato, Moretto: 'Il Milan potrebbe provare a bloccare Kostic'

Arrivano novità sulla trattativa tra Milan e Partizan Belgrado per Andrej Kostic. Ne ha parlato su YouTube Matteo Moretto. Ecco le sue parole

La finestra invernale di calciomercato è terminata da poco più di 24 ore, ma le voci e le notizie non finiscono mai. Per il Milan è stato un mercato strano. Il club di Via Aldo Rossi è partito forte con l'arrivo di Niclas Fullkrug (prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro) ben prima dell'inizio di gennaio. Nelle settimane successive, solo voci su possibili innesti, soprattutto in difesa , ma poco più.

Calciomercato Milan, le novità su Kostic

Durante quelle settimane in cui il Milan si è posso poco per rinforzare la prima squadra, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le giovanili. Uno dei nomi su cui il Milan ha più lavorato è quello di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 del Partizan Belgrado che i rossoneri hanno provato a prendere fino agli ultimi giorni. A proposito di Kostic, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha svelato importanti novità. Ecco, dunque, le parole dall'ultimo video YouTube di Fabrizio Romano