ECCO COME E DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING
partite
Bologna-Milan, Serie A: le formazioni e dove vederla | LIVE News
+++ BOLOGNA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitík (Casale), Heggem, Miranda (Lykogiannīs); Ferguson (Odgaard), Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. A disposizione: Franceschelli, Pessina, João Mário, Casale (Vitík), Helland, Lykogiannīs (Miranda), Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez, Odgaard (Ferguson). Allenatore: Italiano.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Ricci, Füllkrug, R. Leão. Allenatore: Allegri.
+++ BOLOGNA-MILAN LIVE: LE NEWS IN TEMPO REALE +++
Alle ore 20:45 c'è Bologna-Milan, partita della 23^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta on line streaming il match su internet
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna, la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
