Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Bologna-Milan si è già giocata di martedì: protagonisti Inzaghi, Gattuso e la nebbia

BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan si è già giocata di martedì: protagonisti Inzaghi, Gattuso e la nebbia

Bologna-Milan si è già giocata di martedì: protagonisti Inzaghi, Gattuso e la nebbia
Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara', si è già giocata di martedì, nella stagione 2017-2018: ecco com'è andata quella volta tra i rossoneri e i rossoblu
Daniele Triolo Redattore 

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Un match, quello tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri, che il Diavolo non può sbagliare per mantenere intatte le chance di Scudetto e per ripristinare le distanze con le contendenti per la lotta ad un posto in Champions League.

Bologna-Milan, in via eccezionale, si disputerà di martedì sera. Per le due squadre, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è già la seconda volta in pochi anni. Il 18 dicembre 2018, infatti, il Bologna allenato dall'ex idolo milanista Filippo Inzaghi e il Milan diretto da Gennaro Gattuso, si affrontarono in Emilia. Pareggiarono 0-0 in una partita caratterizzata dal freddo e dalla nebbia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan con Nkunku titolare: dopo il muro sul mercato, ora deve rispondere con i gol >>>

Quel Milan di Gattuso concluse la stagione al 5° posto in classifica, con 68 punti, sfiorando la qualificazione in Champions (l'Inter si qualificò con 69, da quarta in graduatoria al pari dell'Atalanta, terza), mentre il Bologna - che poco dopo quel match rimpiazzò Inzaghi con un altro ex rossonero, Siniša Mihajlović - terminò l'annata in decima posizione, con 44 punti.

Leggi anche
Bologna-Milan con Nkunku titolare: dopo il muro sul mercato, ora deve rispondere con i gol
Bologna-Milan senza Saelemaekers e Pulisic: ecco quando potrebbero rientrare

© RIPRODUZIONE RISERVATA