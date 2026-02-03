Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara', si è già giocata di martedì, nella stagione 2017-2018: ecco com'è andata quella volta tra i rossoneri e i rossoblu

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan , partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 . Un match, quello tra i rossoblu di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri , che il Diavolo non può sbagliare per mantenere intatte le chance di Scudetto e per ripristinare le distanze con le contendenti per la lotta ad un posto in Champions League .

Bologna-Milan, in via eccezionale, si disputerà di martedì sera. Per le due squadre, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è già la seconda volta in pochi anni. Il 18 dicembre 2018, infatti, il Bologna allenato dall'ex idolo milanista Filippo Inzaghi e il Milan diretto da Gennaro Gattuso, si affrontarono in Emilia. Pareggiarono 0-0 in una partita caratterizzata dal freddo e dalla nebbia.