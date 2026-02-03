LEGGI ANCHE: Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di 'no'. Ecco qual è il reale problema del giocatore >>>
Per la 'rosea', Saelemaekers dovrebbe fermarsi per due settimane. Dunque, il belga dovrebbe tornare disponibile o per Milan-Como di mercoledì 18 febbraio, ore 20:45 o per il successivo Milan-Parma di domenica 22 febbraio, ore 18:00. Pulisic, invece, spera di tornare a disposizione di Allegri prima. Ovvero, per Pisa-Milan di venerdì 13 febbraio, ore 20:45.
© RIPRODUZIONE RISERVATA