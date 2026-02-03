Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan senza Saelemaekers e Pulisic: ecco quando potrebbero rientrare

Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic sono i due assenti illustri in Bologna-Milan di questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara': che grattacapo per il tecnico Massimiliano Allegri. Ecco quando potrebbero ritornare sul terreno di gioco
Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' la sfida Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per l'occasione il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due pedine fondamentali della sua formazione titolare.

Il Milan, infatti, si presenterà in Emilia, al cospetto dei rossoblu di Vincenzo Italiano che, l'anno passato, l'hanno battuto in finale di Coppa Italia, privo di Alexis Saelemaekers (riacutizzarsi di un problema all'adduttore) e di Christian Pulisic (borsite all'ileopsoas). Due forfait pesanti per i rossoneri. Ma quanto dovranno fermarsi il centrocampista belga e l'attaccante statunitense?

LEGGI ANCHE: Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di 'no'. Ecco qual è il reale problema del giocatore >>>

Per la 'rosea', Saelemaekers dovrebbe fermarsi per due settimane. Dunque, il belga dovrebbe tornare disponibile o per Milan-Como di mercoledì 18 febbraio, ore 20:45 o per il successivo Milan-Parma di domenica 22 febbraio, ore 18:00. Pulisic, invece, spera di tornare a disposizione di Allegri prima. Ovvero, per Pisa-Milan di venerdì 13 febbraio, ore 20:45.

