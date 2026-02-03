Pianeta Milan
Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di ‘no’. Ecco qual è il reale problema del giocatore

Mateta bocciato: non supera i test al ginocchio e il Milan lo molla anche per l'estate
Saltato ieri pomeriggio il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan, proprio nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Ecco perché non è più arrivato a Milano
Ieri pomeriggio, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, è saltato in via definitiva il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, dal Crystal Palace al Milan e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricostruito quanto successo nelle ultime ore.

Il Milan aveva messo Mateta in cima alla lista dei prossimi obiettivi estivi; poi, quando ha capito che sarebbe stato possibile anticipare il colpo a gennaio, ha iniziato la trattativa con il Crystal Palace. Trovato l'accordo con i londinesi e con l'entourage del giocatore, il Milan ha aspettato che le 'Eagles' trovassero il sostituto (Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton) e, una volta ottenuto il via libera, ha fatto sottoporre Mateta alle visite mediche a Londra.

Milan, saltato Mateta. La ricostruzione della giornata di ieri

Visite che hanno evidenziato un problema al ginocchio. Quindi, il Diavolo ha inviato i medici del club a Londra per ulteriori visite specialistiche sul ginocchio di Mateta e tre diversi medici hanno votato per il 'no'. Ottenuto parere negativo, i rossoneri hanno fatto decadere la trattativa. Rinunciando al giocatore sia per questo mercato invernale, sia per la prossima estate. Pista abbandonata, infatti, senza alcuna volontà di tornare a batterla.

Il giocatore, per il Milan, non ha offerto le dovute garanzie fisiche. I medici del Milan, per la 'rosea', hanno rilevato un problema evidente alla cartilagine del ginocchio di Mateta. Un problema che costringerà il giocatore all'intervento chirurgico. Se lo farà subito, si fermerà per 3-4 mesi. Se lo farà più avanti, gestirà giocando questa seconda parte di stagione, ma con il rischio di compromettere la tenuta dell'articolazione.

Il Milan ha voluto vederci chiaro: i referti clinici non convincevano

Inoltre, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, se Mateta rimanderà l'operazione all'estate, l'intervento sarà maggiormente invasivo e con tempi di recupero superiori. Il problema di Mateta risale a fine novembre 2025, dopo uno scontro di gioco. Non gli ha impedito di proseguire la stagione. Ma il Milan ha voluto comunque vederci chiaro, considerato che i referti clinici ricevuti durante la trattativa non convincevano in pieno.

Da qui il viaggio dei medici e tutto ciò di cui sopra. Il fatto che il Crystal Palace abbia comunque portato a termine l'acquisto di Strand Larsen per oltre 50 milioni di euro fa capire come, probabilmente, anche lui sappia che Mateta rischia di doversi fermare subito e a lungo. Il Milan, se il centravanti transalpino fosse stato integro, avrebbe investito 35 milioni di euro su di lui. Ma con la tenuta del ginocchio che resta un’incognita i rossoneri non torneranno neppure all’idea originaria, e cioè valutare il profilo di Mateta per l’estate.

Prima pagina Tuttosport: “Il ginocchio non convince: niente Milan per Mateta”

