Milan, saltato Mateta. La ricostruzione della giornata di ieri — Visite che hanno evidenziato un problema al ginocchio. Quindi, il Diavolo ha inviato i medici del club a Londra per ulteriori visite specialistiche sul ginocchio di Mateta e tre diversi medici hanno votato per il 'no'. Ottenuto parere negativo, i rossoneri hanno fatto decadere la trattativa. Rinunciando al giocatore sia per questo mercato invernale, sia per la prossima estate. Pista abbandonata, infatti, senza alcuna volontà di tornare a batterla.

Il giocatore, per il Milan, non ha offerto le dovute garanzie fisiche. I medici del Milan, per la 'rosea', hanno rilevato un problema evidente alla cartilagine del ginocchio di Mateta. Un problema che costringerà il giocatore all'intervento chirurgico. Se lo farà subito, si fermerà per 3-4 mesi. Se lo farà più avanti, gestirà giocando questa seconda parte di stagione, ma con il rischio di compromettere la tenuta dell'articolazione.

Il Milan ha voluto vederci chiaro: i referti clinici non convincevano — Inoltre, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, se Mateta rimanderà l'operazione all'estate, l'intervento sarà maggiormente invasivo e con tempi di recupero superiori. Il problema di Mateta risale a fine novembre 2025, dopo uno scontro di gioco. Non gli ha impedito di proseguire la stagione. Ma il Milan ha voluto comunque vederci chiaro, considerato che i referti clinici ricevuti durante la trattativa non convincevano in pieno.

Da qui il viaggio dei medici e tutto ciò di cui sopra. Il fatto che il Crystal Palace abbia comunque portato a termine l'acquisto di Strand Larsen per oltre 50 milioni di euro fa capire come, probabilmente, anche lui sappia che Mateta rischia di doversi fermare subito e a lungo. Il Milan, se il centravanti transalpino fosse stato integro, avrebbe investito 35 milioni di euro su di lui. Ma con la tenuta del ginocchio che resta un’incognita i rossoneri non torneranno neppure all’idea originaria, e cioè valutare il profilo di Mateta per l’estate.