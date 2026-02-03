Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Sono arrivati, l'ultimo giorno di mercato, l'esterno offensivo Jérémie Boga e il terzino destro Emil Holm, ma non è giunto il centravanti. Ora, per la Juve, è tempo di pensare al rinnovo del contratto del tecnico Luciano Spalletti, della stella Kenan Yıldız e del duttile e utile Weston McKennie.