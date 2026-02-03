In alto, sotto la testata, ampie critiche al mercato del Torino, con il Presidente Urbano Cairo che, quale ultimo rinforzo in difesa della sessione invernale, ha fatto arrivare Enzo Ebosse, reduce da tre rotture del crociato. Una finestra trasferimenti tutto sommato positiva, però, per il numero uno granata, che ha risparmiato 4 milioni di euro.
Il Milan, per esami al ginocchio tutt'altro che convincenti, ha rinunciato a prendere Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace: saltato l'arrivo della punta francese alla corte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato ripreso da Antonio Conte, in una botta e risposta a distanza nelle conferenze stampa, sui temi del calendario e delle troppe partite da giocare.
E a proposito di campionato: Udinese-Roma 1-0, ieri sera, nel 'Monday Night' della 23^ giornata della Serie A 2025-2026, con il super gol di Jurgen Ekkelenkamp su calcio di punizione, mentre Inter-Juventus del prossimo 14 febbraio a 'San Siro' rischia di giocarsi a porte chiuse per il petardo scagliato dai tifosi interisti in testa ad Emil Audero, portiere della Cremonese, nell'ultimo incrocio allo 'Zini'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA