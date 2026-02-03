Spazio, poi, al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta , attaccante del Crystal Palace , al Milan : i rossoneri scartano il francese, che dovrà operarsi per un problema al ginocchio. E stasera, a Bologna , nel posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 , l'unico attaccante senza guai fisici - e giocoforza titolare - sarà Christopher Nkunku .

Ieri sera, a Udine, un gol di Jurgen Ekkelenkamp ha regalato all'Udinese di Kosta Runjaić una vittoria importante contro la Roma di Gian Piero Gasperini: i giallorossi scivolano così fuori dalla zona Champions League. Il mercato è finito, Torino e Fiorentina l'hanno concluso con due arrivi in difesa: Enzo Ebosse e Daniele Rugani. L'Hellas Verona, invece, ha esonerato Paolo Zanetti e ha affidato la panchina, ad interim, a Paolo Sammarco, tecnico della Primavera.