EDICOLA

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, propone un'intervista in esclusiva ad Emil Audero, portiere della Cremonese, sull'episodio del petardo arrivatogli in testa dai tifosi dell'Inter in occasione dell'ultimo confronto diretto in campionato allo 'Zini'.

Spazio, poi, al mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, al Milan: i rossoneri scartano il francese, che dovrà operarsi per un problema al ginocchio. E stasera, a Bologna, nel posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026, l'unico attaccante senza guai fisici - e giocoforza titolare - sarà Christopher Nkunku.

Ieri sera, a Udine, un gol di Jurgen Ekkelenkamp ha regalato all'Udinese di Kosta Runjaić una vittoria importante contro la Roma di Gian Piero Gasperini: i giallorossi scivolano così fuori dalla zona Champions League. Il mercato è finito, Torino e Fiorentina l'hanno concluso con due arrivi in difesa: Enzo Ebosse e Daniele Rugani. L'Hellas Verona, invece, ha esonerato Paolo Zanetti e ha affidato la panchina, ad interim, a Paolo Sammarco, tecnico della Primavera.

