I problemi, però, per Allegri non finiscono qui: Christian Pulisic e Rafael Leao, infatti, non sono al meglio. Il primo è alle prese con una borsite; soltanto oggi deciderà se aggregarsi al gruppo o restare a casa. Il secondo sarà convocato, ma convive con un'infiammazione all'adduttore che lo sta limitando molto.
Possibile De Winter per Tomori con il rientro di Pavlovic—
La pubalgia di Leao va gestita e, pertanto, in Bologna-Milan Allegri potrebbe varare una coppia d'attacco inedita: Ruben Loftus-Cheek in appoggio a Christopher Nkunku. Il tutto mentre Niclas Füllkrug potrebbe essere la soluzione d’emergenza nella ripresa, specialmente per sfruttare le palle lunghe nel finale di gara.
In difesa, possibile esclusione di Fikayo Tomori in favore della conferma di Koni De Winter, da braccetto destro, stavolta, con il rientro di Strahinja Pavlovic a sinistra. A centrocampo invece Youssouf Fofana dovrebbe tornare titolare dopo due partite in panchina, insieme a Luka Modric ed Adrien Rabiot.
