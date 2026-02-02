Pianeta Milan
Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà Bologna-Milan allo stadio 'Dall'Ara' e Massimiliano Allegri rischia di andare in trasferta con l'attacco decimato: si va verso una coppia in attacco, nel 3-5-2, davvero inedita per i rossoneri
Domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo allo stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e per i rossoneri sarà un'altra partita complicata. Da affrontare con assenze importanti e con lo stato fisico - precario - di alcuni titolari.

Allegri, per Bologna-Milan, dovrà sopperire all'assenza di Alexis Saelemaekers per il riacutizzarsi del problema all'adduttore: dopo 22 partite di fila in campo, il belga darà forfait e, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, al suo posto potrebbe giocare esterno destro del 3-5-2 il giovane svizzero Zachary Athekame.

I problemi, però, per Allegri non finiscono qui: Christian Pulisic e Rafael Leao, infatti, non sono al meglio. Il primo è alle prese con una borsite; soltanto oggi deciderà se aggregarsi al gruppo o restare a casa. Il secondo sarà convocato, ma convive con un'infiammazione all'adduttore che lo sta limitando molto.

Possibile De Winter per Tomori con il rientro di Pavlovic

La pubalgia di Leao va gestita e, pertanto, in Bologna-Milan Allegri potrebbe varare una coppia d'attacco inedita: Ruben Loftus-Cheek in appoggio a Christopher Nkunku. Il tutto mentre Niclas Füllkrug potrebbe essere la soluzione d’emergenza nella ripresa, specialmente per sfruttare le palle lunghe nel finale di gara.

In difesa, possibile esclusione di Fikayo Tomori in favore della conferma di Koni De Winter, da braccetto destro, stavolta, con il rientro di Strahinja Pavlovic a sinistra. A centrocampo invece Youssouf Fofana dovrebbe tornare titolare dopo due partite in panchina, insieme a Luka Modric ed Adrien Rabiot.

