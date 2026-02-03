Pianeta Milan
Probabili formazioni Bologna-Milan: due big out, un altro non al top. Attacco inedito, un cambio a sorpresa

Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri ancora una volta in piena emergenza
Le probabili formazioni di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 al 'Dall'Ara': Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, alle prese con due assenze molto importanti
Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Dall'Ara' Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco le probabili formazioni delle due squadre secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Bologna-Milan, le probabili formazioni del match di stasera

Qui Bologna - Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu, non ha recuperato Jhon Lucumí e ha perso anche Lorenzo De Silvestri; convocato, però, per la prima volta il neo-acquisto João Mário, arrivato dalla Juventus. Tre dubbi di formazione per i felsinei: due ballottaggi aperti in difesa e uno tra centrocampo e trequarti: con Lewis Ferguson, spazio al 4-3-3; se giocasse, invece, Jens Odgaard, i rossoblu si schiererebbero con il 4-2-3-1.

Qui Milan - Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, come sempre in questa stagione deve fare a meno di giocatori importanti. A Bologna, oltre a Santiago Giménez, il cui rientro in campo dopo l'operazione alla caviglia avverrà a marzo inoltrato, dovrà infatti rinunciare ad Alexis Saelemaekers (riacutizzarsi del problema all'adduttore) e a Christian Pulisic (borsite all'ileopsoas).

La speranza è quella di recuperarli per Pisa. In difesa, tornerà Strahinja Pavlović, ma a cedergli il posto sarà Fikayo Tomori. In attacco, ci sarà Ruben Loftus-Cheek con Christopher Nkunku: infatti Rafael Leão, non al meglio, partirà dalla panchina. Vediamo qui di seguito, dunque, le probabili formazioni di Bologna-Milan del 'Dall'Ara'.

Leão non al meglio: andrà inizialmente in panchina

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitík (Casale), Heggem, Miranda (Lykogiannīs); Ferguson (Odgaard), Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. A disposizione: Franceschelli, Pessina, João Mário, Casale (Vitík), Helland, Lykogiannīs (Miranda), Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez, Odgaard (Ferguson). Allenatore: Italiano.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Ricci, Füllkrug, R. Leão. Allenatore: Allegri.

