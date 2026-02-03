Bologna-Milan, le probabili formazioni del match di stasera

Qui Bologna - Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu, non ha recuperato Jhon Lucumí e ha perso anche Lorenzo De Silvestri; convocato, però, per la prima volta il neo-acquisto João Mário, arrivato dalla Juventus. Tre dubbi di formazione per i felsinei: due ballottaggi aperti in difesa e uno tra centrocampo e trequarti: con Lewis Ferguson, spazio al 4-3-3; se giocasse, invece, Jens Odgaard, i rossoblu si schiererebbero con il 4-2-3-1.