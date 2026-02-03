Qui Milan - Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, come sempre in questa stagione deve fare a meno di giocatori importanti. A Bologna, oltre a Santiago Giménez, il cui rientro in campo dopo l'operazione alla caviglia avverrà a marzo inoltrato, dovrà infatti rinunciare ad Alexis Saelemaekers (riacutizzarsi del problema all'adduttore) e a Christian Pulisic (borsite all'ileopsoas).
La speranza è quella di recuperarli per Pisa. In difesa, tornerà Strahinja Pavlović, ma a cedergli il posto sarà Fikayo Tomori. In attacco, ci sarà Ruben Loftus-Cheek con Christopher Nkunku: infatti Rafael Leão, non al meglio, partirà dalla panchina. Vediamo qui di seguito, dunque, le probabili formazioni di Bologna-Milan del 'Dall'Ara'.
Leão non al meglio: andrà inizialmente in panchina—
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitík (Casale), Heggem, Miranda (Lykogiannīs); Ferguson (Odgaard), Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. A disposizione: Franceschelli, Pessina, João Mário, Casale (Vitík), Helland, Lykogiannīs (Miranda), Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Domínguez, Odgaard (Ferguson). Allenatore: Italiano.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Ricci, Füllkrug, R. Leão. Allenatore: Allegri.
