Bologna-Milan, probabili formazioni: Lucumì recuperato. Out Skorupski

Jhon Lucumì ha smaltito il problema al ginocchio rimediato nel match contro il Como che lo aveva costretto a uscire anzitempo e a saltare le partite contro Fiorentina e Genoa. Vincenzo Italiano può sorridere, il centrale colombiano si è allenato con la squadra e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Secondo quanto riportato da '1000 Cuori Rossoblù', il difensore non dovrebbe partire dal primo minuto, ma sarà pronto a subentrare in caso di necessità. I titolari dovrebbero essere Heggem e uno tra Vitik e Casale.