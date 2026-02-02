Bologna-Milan, probabili formazioni: Lucumì recuperato. Out Skorupski

Bologna-Milan, la probabile formazione rossoblù—
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
PROBABILI FORMAZIONI
Jhon Lucumì ha smaltito il problema al ginocchio rimediato nel match contro il Como che lo aveva costretto a uscire anzitempo e a saltare le partite contro Fiorentina e Genoa. Vincenzo Italiano può sorridere, il centrale colombiano si è allenato con la squadra e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Secondo quanto riportato da '1000 Cuori Rossoblù', il difensore non dovrebbe partire dal primo minuto, ma sarà pronto a subentrare in caso di necessità. I titolari dovrebbero essere Heggem e uno tra Vitik e Casale.
La certezza è il ritorno di Ravaglia tra i pali, pronto a sostituire Skorupski, squalificato a causa dell'espulsione contro il Genoa nell'ultimo turno. Sulle corsia destra dovrebbe agire Zortea, mentre a sinistra ballottaggio in corso tra Miranda e Lykogiannis. A centrocampo si va verso la conferma di Freuler, affiancato dall'ex rossonero Tommaso Pobega. Sulla trequarti potrebbe tornare titolare Odgaard, con Orsolini e Rowe ai suoi lati, mentre in attacco Castro è favorito su Dallinga.
