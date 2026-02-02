Bologna-Milan, probabili formazioni: Lucumì recuperato. Out Skorupski

Pianeta Milan
Bologna-Milan, la probabile formazione rossoblù: Italiano ritrova Lucumì. Skorupski squalificato, al suo posto pronto Ravaglia. Ecco le ultime novità in vista della sfida del Dall'Ara
Jhon Lucumì ha smaltito il problema al ginocchio rimediato nel match contro il Como che lo aveva costretto a uscire anzitempo e a saltare le partite contro Fiorentina e Genoa. Vincenzo Italiano può sorridere, il centrale colombiano si è allenato con la squadra e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Secondo quanto riportato da '1000 Cuori Rossoblù', il difensore non dovrebbe partire dal primo minuto, ma sarà pronto a subentrare in caso di necessità. I titolari dovrebbero essere Heggem e uno tra Vitik e Casale.

La certezza è il ritorno di Ravaglia tra i pali, pronto a sostituire Skorupski, squalificato a causa dell'espulsione contro il Genoa nell'ultimo turno. Sulle corsia destra dovrebbe agire Zortea, mentre a sinistra ballottaggio in corso tra Miranda e Lykogiannis. A centrocampo si va verso la conferma di Freuler, affiancato dall'ex rossonero Tommaso Pobega. Sulla trequarti potrebbe tornare titolare Odgaard, con Orsolini e Rowe ai suoi lati, mentre in attacco Castro è favorito su Dallinga.

Bologna-Milan, la probabile formazione rossoblù

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

