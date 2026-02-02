La conferenza stampa di Allegri pre Bologna-Milan in diretta | LIVE News

Quanti meriti si dà per la trasformazione del Milan dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia di maggio e se il pensiero di prendere un attaccante fa capire che c'è qualcosa da sistemare: "Per quanto riguarda il mercato, oggi è l'ultimo giorno. Ripeto, siamo stati fortunati ad avere queste due partite domani e poi dopo 12 giorni. Perché avremo tempo di recuperare a pieno Pulisic, Rafa Leao e Fullkrug perché il dito prima o poi si incollerà. Poi ci avviciniamo al rientro di Gimenez che sarà importante. Sono tranquillo e contento della rosa. Abbiamo fatto ottime cose, ma non basta per l'obiettivo finale. Perché tutte sono attaccate, con la Juventus più vicina e l'Inter per i primi quattro non ha problemi. Serve un passetto alla volta. Le stagioni sono diverse l'una dall'altra. Non dobbiamo perdere di vista che ciò che è stato fatto col lavoro in questi mesi non debba essere buttato in poco tempo. Quello che verrà va conquistato, da domani. Ci vuole calma ed equilibrio. Domani è la penultima trasferta delle sei in questo periodo. Poi dobbiamo recuperare gli acciaccati".