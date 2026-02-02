Bologna-Milan, domani i rossoneri tornano in campo per una partita di campionato molto importante. Le ultime sulle probabili formazioni da PazziDiFanta. Vincenzo Italiano dovrebbe puntare al solito 4-2-3-1, con Ravaglia in porta. La linea difensiva con Zortea e Miranda, mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da Heggem e Casale. A centrocampo possibile utilizzo di Freuler e Moro, mentre Odgaard e Cambiaghi dovrebbero prendere il posto di Ferguson e Rowe. A destra spazio a Riccardo Orsolini con Castro come unica punta. Qualche problemi in più per il Milan di Massimiliano Allegri: Pulisic, si legge, non ci sarà per la borsite. L'assenza dell'attaccante si aggiunge a quelle di Saelemaekers e Gimenez. Sempre 3-5-2 per Massimiliano Allegri: Tomori-Gabbia-De Winter davanti a Maignan. Bartesaghi e Athekame come quinti con Ricci, Modric e Rabiot a centrocampo. In attacco spazio a Leao e Nkunku. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Milan.