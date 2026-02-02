Milan, Di Stefano: 'Allegri e Furlani in contatto per Mateta. Su Pulisic...'

Su Mateta : "Ieri il Milan si è allenato di mattina. Allegri è rimasto a Milanello anche nel pomeriggio per parlare con Furlani della situazione Mateta . C'è stato un contatto diretto tra lo staff medico e lo staff tecnico , perché nella prima parte delle visite mediche c'era qualcosa che non convinceva. Tutti presenti a Milanello tranne il medico Mazzoni che è volato a Parigi per i controlli approfonditi a Mateta ".

Su Pulisic: "La convocazione di Pulisic è a rischio, al momento più no che si, eventualmente solo panchina. Nell'allenamento di ieri Leao ha avuto qualche fastidio, se sta bene può puntare a una maglia da titolare, altrimenti Allegri ha provato Loftus-Cheek e Nkunku in attacco. Athekame al posto di Saelemaekers e Fofana in vantaggio su Ricci. L'allenamento di oggi è in programma alle 15:00".