Milan, Di Stefano: 'Allegri e Furlani in contatto per Mateta. Su Pulisic...'

Milan, Di Stefano: “Contatto diretto Allegri-Furlani per Mateta. Pulisic verso il forfait contro il Bologna”

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', in diretta da Milanello svela un retroscena sulla situazione di Jean-Philippe Mateta e sulle condizioni di Christian Pulisic in vista di Bologna-Milan
Su Mateta: "Ieri il Milan si è allenato di mattina. Allegri è rimasto a Milanello anche nel pomeriggio per parlare con Furlani della situazione Mateta. C'è stato un contatto diretto tra lo staff medico e lo staff tecnico, perché nella prima parte delle visite mediche c'era qualcosa che non convinceva. Tutti presenti a Milanello tranne il medico Mazzoni che è volato a Parigi per i controlli approfonditi a Mateta".

Su Pulisic: "La convocazione di Pulisic è a rischio, al momento più no che si, eventualmente solo panchina. Nell'allenamento di ieri Leao ha avuto qualche fastidio, se sta bene può puntare a una maglia da titolare, altrimenti Allegri ha provato Loftus-Cheek e Nkunku in attacco. Athekame al posto di Saelemaekers e Fofana in vantaggio su Ricci. L'allenamento di oggi è in programma alle 15:00".

