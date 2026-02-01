PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, ecco Mateta in arrivo. Le speranze di Gabbia sullo Scudetto e la trattativa per Disasi

ULTIME MILAN NEWS

Milan, ecco Mateta in arrivo. Le speranze di Gabbia sullo Scudetto e la trattativa per Disasi

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, domenica 1 febbraio 2026 : tra notizie di mercato e le parole di Gabbia
Redazione

Milan, si avvicina Mateta. Le parole di Gabbia e le ultime su Disasi

Milan al centro di tantissime notizie di mercato, ma non solo. Nella mattina di oggi, domenica 1 febbraio 2026, si parla del possibile innesto in difesa, delle visite mediche di due giovani talenti acquistati dal Milan e delle ultime novità su Jean-Philippe Mateta. Non solo mercato, ma anche le parole di Matteo Gabbia. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA