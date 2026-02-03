Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan con Nkunku titolare: dopo il muro sul mercato, ora deve rispondere con i gol

Milan a Bologna con l'obiettivo vittoria: Allegri chiede a Nkunku i gol decisivi
Al termine del calciomercato invernale, finestra in cui ha avuto molte offerte per andare via, Christopher Nkunku è rimasto al Milan: a Bologna questa sera contro i rossoblu sarà titolare, in una sfida dove serviranno gol importanti
Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e per i rossoneri diMassimiliano Allegri c'è un unico risultato possibile: vincere. Le vittorie, infatti, di Inter, Napoli e Juventus obbligano il Diavolo ad espugnare il campo dei rossoblu di Vincenzo Italiano. Sia per non perdere terreno dall'Inter, sia per non farsi risucchiare nella bagarre della zona Champions League.

Bologna-Milan, Nkunku titolare in attacco: deve riprendere a segnare

Il Milan, ha fatto notare 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non hanno mai perso contro le squadre della parte destra della classifica (10 partite, con 7 vittorie e 3 pareggi) e punta ad allungare la striscia dei 21 risultati utili consecutivi in campionato (13 vittorie e 8 pareggi). Il momento, però, è delicato, anche perché i rossoneri andranno in Emilia senza due pedine fondamentali come Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. E con altri due attaccanti, Rafael Leão e Niclas Füllkrug, non al top della condizione.

Di certo non il massimo della vita. In attacco, quindi, si va verso la coppia inedita, formata da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Allegri chiede proprio al francese i gol-vittoria nell'insidiosa trasferta di stasera contro i felsinei. Nkunku, classe 1997, avrebbe dovuto cambiare maglia nell'ultima sessione invernale di calciomercato: richiesto da Fenerbahçe, Atlético Madrid, Roma e da un paio di club arabi, ha rifiutato tutto pur di rimanere in rossonero. Ora, però, è il momento di iniziare a ripagare le aspettative.

