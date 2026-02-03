Al termine del calciomercato invernale, finestra in cui ha avuto molte offerte per andare via, Christopher Nkunku è rimasto al Milan: a Bologna questa sera contro i rossoblu sarà titolare, in una sfida dove serviranno gol importanti

Questa sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan , partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e per i rossoneri di Massimiliano Allegri c'è un unico risultato possibile: vincere. Le vittorie, infatti, di Inter , Napoli e Juventus obbligano il Diavolo ad espugnare il campo dei rossoblu di Vincenzo Italiano . Sia per non perdere terreno dall'Inter, sia per non farsi risucchiare nella bagarre della zona Champions League .

Bologna-Milan, Nkunku titolare in attacco: deve riprendere a segnare

Il Milan, ha fatto notare 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non hanno mai perso contro le squadre della parte destra della classifica (10 partite, con 7 vittorie e 3 pareggi) e punta ad allungare la striscia dei 21 risultati utili consecutivi in campionato (13 vittorie e 8 pareggi). Il momento, però, è delicato, anche perché i rossoneri andranno in Emilia senza due pedine fondamentali come Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. E con altri due attaccanti, Rafael Leão e Niclas Füllkrug, non al top della condizione.