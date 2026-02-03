Bologna-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia—
Il tecnico livornese ha poi proseguito così. «Fino a oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l’obiettivo finale. Anche perché la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L’Inter credo non avrà problemi, quindi per la Champions League ci sono 5 squadre per 3 posti».
Dopo Bologna-Milan, a causa del rinvio del match del prossimo weekend contro il Como, i rossoneri giocheranno a Pisa tra dieci giorni, ma Allegri non ha inteso fare polemiche sulla composizione dei calendari. «A Bologna è la penultima trasferta delle sei dell’ultimo periodo. Un ultimo passettino e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto. Giochiamo quando ci dicono di giocare. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un’opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo».
Ieri si è chiuso il calciomercato invernale, Jean-Philippe Mateta non è arrivato più ma Allegri non è sembrato essersela presa più di tanto. Anzi. «Ora che si è chiuso il mercato avremo il tempo per poter recuperare appieno Christian Pulisic, Rafael Leão, Niclas Füllkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Santiago Giménez che sarà utile per il finale di stagione».
"Nkunku ha tutte le qualità per poter crescere"—
Quindi l'allenatore toscano ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sessione di 'riparazione' del mercato. «È arrivato Füllkrug e sono molto contento. Gli acquisti pensiamo che possano essere Giménez e soprattutto Leão e Pulisic, che nei prossimi 10 giorni speriamo di mettere in carreggiata per bene. Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo, i ragazzi stanno facendo buone cose e soprattutto bisogna continuare, che è la cosa più difficile».
Chiosa sull'attaccante che, stasera a Bologna, dovrà garantire al Milan i gol necessari per vincere la partita: Christopher Nkunku. «Credo che abbia tutte le qualità per poter crescere. Ci sono giocatori che arrivano, si inseriscono e fanno bene. E c’è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi. Ha già fatto dei gol e siamo contenti, ma, come tutti, può sempre migliorare».
