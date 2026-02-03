Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Vigilia Bologna-Milan, Allegri fa i calcoli per la Champions. E sul mercato sorprende tutti così

Milan, Allegri: 'Champions, siamo in 5 per 3 posti. Nuovi acquisti? Giménez, Leao e Pulisic'
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha presentato ieri i temi principali di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara', in conferenza stampa a Milanello
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha presentato, ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello, i temi principali di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara'. Le dichiarazioni più importanti di Allegri sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma con un solo successo nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria», il monito di Allegri ai suoi ragazzi.

Bologna-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia

Il tecnico livornese ha poi proseguito così. «Fino a oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l’obiettivo finale. Anche perché la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L’Inter credo non avrà problemi, quindi per la Champions League ci sono 5 squadre per 3 posti».

Dopo Bologna-Milan, a causa del rinvio del match del prossimo weekend contro il Como, i rossoneri giocheranno a Pisa tra dieci giorni, ma Allegri non ha inteso fare polemiche sulla composizione dei calendari. «A Bologna è la penultima trasferta delle sei dell’ultimo periodo. Un ultimo passettino e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto. Giochiamo quando ci dicono di giocare. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un’opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo».

Ieri si è chiuso il calciomercato invernale, Jean-Philippe Mateta non è arrivato più ma Allegri non è sembrato essersela presa più di tanto. Anzi. «Ora che si è chiuso il mercato avremo il tempo per poter recuperare appieno Christian Pulisic, Rafael Leão, Niclas Füllkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Santiago Giménez che sarà utile per il finale di stagione».

"Nkunku ha tutte le qualità per poter crescere"

Quindi l'allenatore toscano ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sessione di 'riparazione' del mercato. «È arrivato Füllkrug e sono molto contento. Gli acquisti pensiamo che possano essere Giménez e soprattutto Leão e Pulisic, che nei prossimi 10 giorni speriamo di mettere in carreggiata per bene. Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo, i ragazzi stanno facendo buone cose e soprattutto bisogna continuare, che è la cosa più difficile».

Chiosa sull'attaccante che, stasera a Bologna, dovrà garantire al Milan i gol necessari per vincere la partita: Christopher Nkunku. «Credo che abbia tutte le qualità per poter crescere. Ci sono giocatori che arrivano, si inseriscono e fanno bene. E c’è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi. Ha già fatto dei gol e siamo contenti, ma, come tutti, può sempre migliorare».

