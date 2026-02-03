Bologna-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia — Il tecnico livornese ha poi proseguito così. «Fino a oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l’obiettivo finale. Anche perché la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, il Como è attaccato. L’Inter credo non avrà problemi, quindi per la Champions League ci sono 5 squadre per 3 posti».

Dopo Bologna-Milan, a causa del rinvio del match del prossimo weekend contro il Como, i rossoneri giocheranno a Pisa tra dieci giorni, ma Allegri non ha inteso fare polemiche sulla composizione dei calendari. «A Bologna è la penultima trasferta delle sei dell’ultimo periodo. Un ultimo passettino e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto. Giochiamo quando ci dicono di giocare. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un’opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo».

Ieri si è chiuso il calciomercato invernale, Jean-Philippe Mateta non è arrivato più ma Allegri non è sembrato essersela presa più di tanto. Anzi. «Ora che si è chiuso il mercato avremo il tempo per poter recuperare appieno Christian Pulisic, Rafael Leão, Niclas Füllkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Santiago Giménez che sarà utile per il finale di stagione».

"Nkunku ha tutte le qualità per poter crescere" — Quindi l'allenatore toscano ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sessione di 'riparazione' del mercato. «È arrivato Füllkrug e sono molto contento. Gli acquisti pensiamo che possano essere Giménez e soprattutto Leão e Pulisic, che nei prossimi 10 giorni speriamo di mettere in carreggiata per bene. Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo, i ragazzi stanno facendo buone cose e soprattutto bisogna continuare, che è la cosa più difficile».

Chiosa sull'attaccante che, stasera a Bologna, dovrà garantire al Milan i gol necessari per vincere la partita: Christopher Nkunku. «Credo che abbia tutte le qualità per poter crescere. Ci sono giocatori che arrivano, si inseriscono e fanno bene. E c’è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi. Ha già fatto dei gol e siamo contenti, ma, come tutti, può sempre migliorare».