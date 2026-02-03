Pianeta Milan
Il Milan non ha portato a termine, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale 2026, l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, per problemi al ginocchio. Ma c'è anche altro? Così Monica Colombo sul 'CorSera'
Il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, avrebbe potuto mettere a segno l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese del Crystal Palace. Un arrivo, però, sfumato per via dei problemi al ginocchio del bomber delle 'Eagles', trovati in occasione delle visite mediche e confermati anche dal successivo consulto con gli specialisti del Milan.

Del 'tormentone Mateta' ha scritto, questa mattina, anche la giornalista Monica Colombo sul 'Corriere della Sera'. "Il supplemento di indagini a cui ha partecipato ieri anche un medico del Milan ha indotto il club a fare dietrofront. L’operazione a cui aveva lavorato l’amministratore delegato Giorgio Furlani è saltata dopo che sono stati riscontrati al ginocchio del centravanti problemi che hanno scoraggiato l’investimento da 35 milioni di euro. Si teme addirittura un intervento chirurgico al menisco".

La Colombo, però, ha chiuso il suo intervento nel suo articolo sul 'CorSera' con questa frase: "La sensazione è che il diniego di Christopher Nkunku a lasciare Milanello a stagione in corso abbia contribuito alla mancata conclusione della trattativa. È da vedere con quale spirito il francese, messo sul mercato, giocherà a Bologna".

