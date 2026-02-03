Il Milan non ha portato a termine, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale 2026, l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, per problemi al ginocchio. Ma c'è anche altro? Così Monica Colombo sul 'CorSera'
Il Milan, nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, avrebbe potuto mettere a segno l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese del Crystal Palace. Un arrivo, però, sfumato per via dei problemi al ginocchio del bomber delle 'Eagles', trovati in occasione delle visite mediche e confermati anche dal successivo consulto con gli specialisti del Milan.
Del 'tormentone Mateta' ha scritto, questa mattina, anche la giornalista Monica Colombo sul 'Corriere della Sera'. "Il supplemento di indagini a cui ha partecipato ieri anche un medico del Milan ha indotto il club a fare dietrofront. L’operazione a cui aveva lavorato l’amministratore delegato Giorgio Furlani è saltata dopo che sono stati riscontrati al ginocchio del centravanti problemi che hanno scoraggiato l’investimento da 35 milioni di euro. Si teme addirittura un intervento chirurgico al menisco".