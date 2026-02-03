L'intervento di Gianluca Pagliuca

"Il Milan ha vinto otto partite al primo tiro in porta, penso che Allegri giocherà accorto e sarà pronto a Colpire il Bologna alla prima disattenzione. Non ci sarà Saelemaekers, ma resta una squadra pratica che quando vuole fa risultato. Avrà pressione perché Inter, Juventus e Napoli hanno vinto. Il Bologna ha le possibilità di fare risultato, ci vorrebbe una vittoria per cominciare un ciclo positivo, anche perché le partite successive saranno più abbordabili".