Verso Bologna-Milan, Pagliuca: “Allegri quando vuole fa risultato. Pronto a colpire alla prima disattenzione”

Nel suo intervento a 'Radio Nettuno Bologna Uno', l'ex portiere di Serie A Gianluca Pagliuca ha parlato di Bologna-Milan, di Allegri e dello stato di forma attuale della squadra rossonera
Manca sempre meno a Bologna-Milan, gara valida per il posticipo della 23ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 al Dall'Ara. Una sfida molto importante per il cammino dei rossoneri che sono chiamati a rispondere alle vittorie di Inter, Juventus e Napoli. Stuzzica anche l'opportunità di allungare sulla Roma, sconfitta per 1-0 dall'Udinese nella sfida del Bluenergy Stadium. Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna e Inter, ha parlato del match di stasera ai microfoni di 'Radio Nettuno Bologna Uno'. Ecco le sue parole.

"Il Milan ha vinto otto partite al primo tiro in porta, penso che Allegri giocherà accorto e sarà pronto a Colpire il Bologna alla prima disattenzione. Non ci sarà Saelemaekers, ma resta una squadra pratica che quando vuole fa risultato. Avrà pressione perché Inter, Juventus e Napoli hanno vinto. Il Bologna ha le possibilità di fare risultato, ci vorrebbe una vittoria per cominciare un ciclo positivo, anche perché le partite successive saranno più abbordabili".

