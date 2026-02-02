"Io cercavo di sconsigliarlo di comprare il Milan perchè avevo provato purtroppo sulla mia pelle a Monza quanti soldi occorreva mettere per mandare avanti una squadra di calcio e dicevo a Berlusconi di non comprare il Milan. Lui allora mi ha detto una cosa, e pensate quante cose sono cambiate con le proprietà di adesso. Capodanno 1986 mi dice 'Adriano, il Milan non afferisce alla sfera del business ma afferisce alla sfera dei sentimenti', e davanti ai sentimenti... Quindi io mi muovo perchè Berlusconi, che nessuno ci crede, lo muovevano i sentimenti, la passione, erano tutte queste cose qui. Quindi il Milan afferiva alla sfera dei sentimenti"