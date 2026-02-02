Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Galliani: “Berlusconi? Cercavo di sconsigliargli di comprare il Milan, ma lui rispose…”

INTERVISTE

Galliani: “Berlusconi? Cercavo di sconsigliargli di comprare il Milan, ma lui rispose…”

Galliani: 'Berlusconi? Cercavo di sconsigliargli di comprare il Milan, ma lui rispose...'
Nel corso della presentazione del libro 'A corto muso', Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan, ha raccontato degli aneddoti legati al periodo in cui Silvio Berlusconi comprò il Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel corso della presentazione del libro 'A corto muso' di Giuseppe Alberto Falci, Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni risalenti al periodo in cui Silvio Berlusconi decise di comprare la squadra rossonera, all'epoca vicina al fallimento. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, Galliani su Berlusconi

—  

LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani ...>>>

LEGGI ANCHE

"Io cercavo di sconsigliarlo di comprare il Milan perchè avevo provato purtroppo sulla mia pelle a Monza quanti soldi occorreva mettere per mandare avanti una squadra di calcio e dicevo a Berlusconi di non comprare il Milan. Lui allora mi ha detto una cosa, e pensate quante cose sono cambiate con le proprietà di adesso. Capodanno 1986 mi dice 'Adriano, il Milan non afferisce alla sfera del business ma afferisce alla sfera dei sentimenti', e davanti ai sentimenti... Quindi io mi muovo perchè Berlusconi, che nessuno ci crede, lo muovevano i sentimenti, la passione, erano tutte queste cose qui. Quindi il Milan afferiva alla sfera dei sentimenti"

Leggi anche
Milan, Tonali torna in Serie A? L’agente spegne: “Ancora è presto. Maldini...
Braida: “Il mercato di gennaio è complicatissimo. Un portiere come Maignan non si può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA