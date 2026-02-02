L'ex rossonero, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche del rinnovo di Mike Maignan con il Milan: "Un portiere come Maignan non si può perdere, perché è un campione. I campioni sono rari e una grande squadra deve trattenerli". Braida ha risposto anche alla domanda: l'Inter rimane per distacco la favorita per lo scudetto? "Ha una dirigenza fortissima. Dove ci sono dirigenti forti ci sono giocatori forti. Chivu poi ha dimostrato con i fatti di saperci fare. Sa trasmettere serenità e questo si vede quando la squadra gioca. Inoltre c'è Pio, che ha tutto per diventare un giocatore di primissimo livello. Deve continuare così e vedrete che potrà rappresentare anche la Nazionale ai massimi livelli".