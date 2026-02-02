Pianeta Milan
Braida: “Il mercato di gennaio è complicatissimo. Un portiere come Maignan non si può perdere”

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato del mercato di gennaio e anche del rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri. Ecco l'estratto da TMW Radio
"Il mercato di gennaio è complicatissimo perché quando riesci ad individuare un giocatore interessante spesso la squadra di appartenenza non lo lascia partire". L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato della sessione invernale di calciomercato appena conclusa: "Se si deve costruire una squadra lo si deve fare d'estate, mentre a gennaio bisogna essere bravi anche a non peggiorare".

L'ex rossonero, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato anche del rinnovo di Mike Maignan con il Milan: "Un portiere come Maignan non si può perdere, perché è un campione. I campioni sono rari e una grande squadra deve trattenerli". Braida ha risposto anche alla domanda: l'Inter rimane per distacco la favorita per lo scudetto? "Ha una dirigenza fortissima. Dove ci sono dirigenti forti ci sono giocatori forti. Chivu poi ha dimostrato con i fatti di saperci fare. Sa trasmettere serenità e questo si vede quando la squadra gioca. Inoltre c'è Pio, che ha tutto per diventare un giocatore di primissimo livello. Deve continuare così e vedrete che potrà rappresentare anche la Nazionale ai massimi livelli".

