La giornata di ieri di Serie A ha visto l'Inter trionfare per 2-0 sul campo della Cremonese al termine di una prova convincente. La squadra di Chivu si è portata momentaneamente a +8 sui rossoneri, in attesa di Bologna-Milan, in programma domani sera alle 20:45 al Dall'Ara. L'argomento è stato trattato a Sky Calcio Club da Paolo Di Canio, ex calciatore di Serie A e Premier League che ha vestito la maglia rossonera tra il 1994 e il 1996. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Le parole di Paolo Di Canio sullo stato di forma attuale di Milan e Inter: "Il Milan non è una squadra dominante, nessuno ha più paura di giocare a San Siro contro i rossoneri. Con il potenziale che hanno possono vincere di più, soprattutto contro le piccole. L'Inter domina le partite, è una squadra consolidata nel tempo e può migliorare ancora". L'ex Lazio ha poi concluso così: "È più facile che l'Inter migliori contro le grandi piuttosto che il Milan con le piccole".