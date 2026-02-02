La giornata di ieri di Serie A ha visto l'Inter trionfare per 2-0 sul campo della Cremonese al termine di una prova convincente. La squadra di Chivu si è portata momentaneamente a +8 sui rossoneri, in attesa di Bologna-Milan, in programma domani sera alle 20:45 al Dall'Ara. L'argomento è stato trattato a Sky Calcio Club da Paolo Di Canio, ex calciatore di Serie A e Premier League che ha vestito la maglia rossonera tra il 1994 e il 1996. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.
L’intervento di Di Canio: “Nessuno ha più paura di giocare a San Siro contro il Milan”
Nel suo intervento durante l'ultima puntata di 'Sky Calcio Club' l'ex calciatore, oggi opinionista, Paolo Di Canio ha parlato dello stato di forma attuale di Milan e Inter
Di Canio, l'intervento a Sky Calcio Club—
Le parole di Paolo Di Canio sullo stato di forma attuale di Milan e Inter: "Il Milan non è una squadra dominante, nessuno ha più paura di giocare a San Siro contro i rossoneri. Con il potenziale che hanno possono vincere di più, soprattutto contro le piccole. L'Inter domina le partite, è una squadra consolidata nel tempo e può migliorare ancora". L'ex Lazio ha poi concluso così: "È più facile che l'Inter migliori contro le grandi piuttosto che il Milan con le piccole".
