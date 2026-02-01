La moglie di Lewandowski: 'Questa l'ultima stagione al Barcellona, dopo...'

Il destino di Robert Lewandowski, il cui accordo con il Barcellona terminerà il prossimo giugno, resta avvolto dall'incertezza e potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del prossimo calciomercato, anche per il Milan che sembra essere sulle sue tracce da diversi mesi. A fornire le prime indicazioni sulla situazione è stata Anna Lewandowska, moglie dell'attaccante polacco, che nel corso di un'intervista rilasciata al podcast locale Uno ha affrontato il tema del futuro sportivo del marito dopo la fine dell’esperienza con il club catalano. Di seguito le parole della moglie dell'attaccante blaugrana riprese da 'Mundo Deportivo'.
Lewandowski possibilità per il Milan? La moglie: “Non sappiamo cosa succederà dopo il Barcellona”
"Vedremo come andrà la stagione a Barcellona quest'anno perché, diciamo, probabilmente sarà l'ultima di mio marito qui, quindi la stiamo spremendo come un limone. Ci godiamo ogni momento, ogni partita con i tifosi perché sappiamo che un giorno non avremo più nulla di tutto questo. Cosa succederà dopo? Non lo sappiamo, ma questo è il percorso di un grande atleta e specialmente di un grande sportivo, e noi siamo preparati a questo. Voglio che si parli di lui per molti anni e che le generazioni future non lo dimentichino. Perché ha fatto qualcosa di grandioso e posso solo dire che mi sento molto orgogliosa di tutto ciò che è accaduto".
