La moglie di Lewandowski: 'Questa l'ultima stagione al Barcellona, dopo...'

"Vedremo come andrà la stagione a Barcellona quest'anno perché, diciamo, probabilmente sarà l'ultima di mio marito qui, quindi la stiamo spremendo come un limone. Ci godiamo ogni momento, ogni partita con i tifosi perché sappiamo che un giorno non avremo più nulla di tutto questo. Cosa succederà dopo? Non lo sappiamo, ma questo è il percorso di un grande atleta e specialmente di un grande sportivo, e noi siamo preparati a questo. Voglio che si parli di lui per molti anni e che le generazioni future non lo dimentichino. Perché ha fatto qualcosa di grandioso e posso solo dire che mi sento molto orgogliosa di tutto ciò che è accaduto".