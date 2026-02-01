Ieri una giornata importante per il presente e il futuro del Milan. E' arrivata la firma e l'ufficialità del rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Diavolo. 5 milioni di euro più bonus fino al 2031. Anche il giornalista Luca Calamai ha parlato della lieta notizia per il mondo rossonero. Ecco le sue parole: "Chi ha fatto un colpo da scudetto è invece il Milan. Il rinnovo del contratto di Maignan è una fantastica notizia per la società rossonera e anche per il calcio italiano che non perde una delle sue stelle".
Calamai: “Maignan è un colpo scudetto per il Milan. Queste notizie di solito …”
Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche dell'importanza del rinnovo di Mike Maignan per la stagione e il futuro del Milan. L'estratto da Tuttomercatoweb
Il giornalista continua con il suo pensiero nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb': "Queste notizie di solito creano elettricità positiva. Proprio quella di cui ha bisogno il Milan per rendere credibile una emozionante sfida scudetto con i cugini dell’Inter. Al momento Allegri non avrà dal mercato invernale il bomber spacca partite. Si accontenti però di un Maignan che può garantire punti con le sue parate".
