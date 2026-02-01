Ieri una giornata importante per il presente e il futuro del Milan. E' arrivata la firma e l'ufficialità del rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Diavolo. 5 milioni di euro più bonus fino al 2031. Anche il giornalista Luca Calamai ha parlato della lieta notizia per il mondo rossonero. Ecco le sue parole: "Chi ha fatto un colpo da scudetto è invece il Milan. Il rinnovo del contratto di Maignan è una fantastica notizia per la società rossonera e anche per il calcio italiano che non perde una delle sue stelle".