Grazie alla credibilità del progetto di Massimiliano Allegri, alle buone intenzioni dei dirigenti e la positiva predisposizione del portiere e del suo entourage, il clima è tornato sereno e le parti sono arrivati alla quadratura del cerchio. Finora, in stagione, Maignan ha giocato 25 partite tra Serie A (21), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana, con 20 gol al passivo e 11 'clean sheet' collezionati.