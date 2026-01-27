Pianeta Milan
Milan, in arrivo il rinnovo di Maignan: scadenza e stipendio del nuovo contratto

Il Milan e Mike Maignan hanno trovato un'intesa per il rinnovo del contratto del portiere francese, classe 1995, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno. Mancano soltanto firma e ufficialità per l'annuncio del nuovo matrimonio tra le parti
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nei prossimi giorni è atteso - finalmente - il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Maignan resterà in rossonero fino al 30 giugno 2031 e guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus di stipendio.

Il portiere francese, classe 1995, diventerà dunque così il giocatore più pagato della rosa del Milan insieme a Rafael Leão. Un traguardo, quello del rinnovo di Maignan, atteso da tempo in casa rossonera. L'anno scorso si era creata una frattura che sembrava insanabile, poi, però, lo strappo si è ricucito.

Grazie alla credibilità del progetto di Massimiliano Allegri, alle buone intenzioni dei dirigenti e la positiva predisposizione del portiere e del suo entourage, il clima è tornato sereno e le parti sono arrivati alla quadratura del cerchio. Finora, in stagione, Maignan ha giocato 25 partite tra Serie A (21), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana, con 20 gol al passivo e 11 'clean sheet' collezionati. 

