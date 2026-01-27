L'avventura inglese, però, per Dragusin non sta andando come avrebbe desiderato. Appena 9 partite nella prima mezza stagione a Londra , poi 28 l'anno passato, condizionato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro , avvenuta il 30 gennaio 2025 nel match di Europa League contro l' Elfsborg . Rientrato il 28 dicembre scorso, per lui una manciata di minuti in 2 presenze .

Differenza di 'vedute' tra Milan e Tottenham

Avrebbe bisogno di giocare con continuità. Per il 'CorSport', l'idea dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare sarebbe quella di proporre al Tottenham di prendere Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Questo in modo da valutarlo sul campo per qualche mese. E poi decidere se prenderlo a titolo definitivo o meno.