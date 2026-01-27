L'avventura inglese, però, per Dragusin non sta andando come avrebbe desiderato. Appena 9 partite nella prima mezza stagione a Londra, poi 28 l'anno passato, condizionato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, avvenuta il 30 gennaio 2025 nel match di Europa League contro l'Elfsborg. Rientrato il 28 dicembre scorso, per lui una manciata di minuti in 2 presenze.
Differenza di 'vedute' tra Milan e Tottenham—
Avrebbe bisogno di giocare con continuità. Per il 'CorSport', l'idea dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare sarebbe quella di proporre al Tottenham di prendere Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Questo in modo da valutarlo sul campo per qualche mese. E poi decidere se prenderlo a titolo definitivo o meno.
Il club inglese, però, vorrebbe altro tipo di garanzie. Il Tottenham vorrebbe privarsene, sì, ma in prestito con obbligo di riscatto. Oltre a trovare un'intesa con gli 'Spurs' e con il giocatore, il Milan dovrà valutare - con attenzione - se Dragusin sia effettivamente pronto dal punto di vista fisico per rimettere piede con continuità in campo.
