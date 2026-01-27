Pianeta Milan
Calciomercato, il Milan punta Dragusin: la proposta agli ‘Spurs’ e un grande interrogativo

Nuovo difensore, Milan in continuo pressing per Dragusin: l'idea di Furlani e Tare
Il Milan vorrebbe prendere Radu Dragusin, difensore rumeno classe 2002, dal Tottenham per rinforzare la propria retroguardia in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. L'ex Genoa e Juventus arriverà alla corte di Massimiliano Allegri o no?
Sebbene la crescita di Koni De Winter faccia dormire sonni più tranquilli, Massimiliano Allegri - allenatore del Milan - vorrebbe aggiungere un altro difensore centrale alla rosa rossonera in questi ultimi giorni del calciomercato invernale: un'opzione che, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, sta prendendo piede è quella relativa a Radu Dragusin.

Calciomercato Milan, si punta Dragusin per la difesa

Il centrale rumeno, classe 2002 attualmente in forza al Tottenham, conosce bene il nostro Paese e la Serie A per aver indossato le maglie di Sampdoria, Salernitana, Juventus e Genoa. Club, quest'ultimo, con cui è esploso, guadagnandosi il trasferimento in Inghilterra, agli 'Spurs', per 31 milioni di euro, bonus inclusi, nel gennaio di due anni fa.

L'avventura inglese, però, per Dragusin non sta andando come avrebbe desiderato. Appena 9 partite nella prima mezza stagione a Londra, poi 28 l'anno passato, condizionato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, avvenuta il 30 gennaio 2025 nel match di Europa League contro l'Elfsborg. Rientrato il 28 dicembre scorso, per lui una manciata di minuti in 2 presenze.

Differenza di 'vedute' tra Milan e Tottenham

Avrebbe bisogno di giocare con continuità. Per il 'CorSport', l'idea dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare sarebbe quella di proporre al Tottenham di prendere Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Questo in modo da valutarlo sul campo per qualche mese. E poi decidere se prenderlo a titolo definitivo o meno.

Il club inglese, però, vorrebbe altro tipo di garanzie. Il Tottenham vorrebbe privarsene, sì, ma in prestito con obbligo di riscatto. Oltre a trovare un'intesa con gli 'Spurs' e con il giocatore, il Milan dovrà valutare - con attenzione - se Dragusin sia effettivamente pronto dal punto di vista fisico per rimettere piede con continuità in campo.

