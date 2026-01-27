Iniziato ufficialmente il countdown per la chiusura del calciomercato invernale: lunedì 2 febbraio, alle ore 20:00, stop alle operazioni e il Milan potrebbe diventare protagonista proprio nelle fasi finali di questa sessione. Fin qui i rossoneri hanno rimpiazzato l'infortunato Santiago Giménez, che tornerà a disposizione intorno alla fine del mese di marzo, con Niclas Füllkrug ma il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe voluto almeno altri due puntelli per il proprio organico. Li otterrà? Andiamo a vedere come stanno le cose al momento. PROSSIMA SCHEDA