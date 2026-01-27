Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 in forza al Crystal Palace, continua ad essere un obiettivo di Milan e Juventus per questa sessione invernale di calciomercato. Ma sarà difficile vederlo nella Serie A italiana. Le ultime news

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Jean-Philippe Mateta , classe 1997 , attaccante francese di origini congolesi che potrebbe lasciare il Crystal Palace in questa sessione invernale di calciomercato : il poderoso centravanti, come noto, piace sia al Milan sia alla Juventus .

Calciomercato, Milan e Juventus ancora su Mateta ma ...

Per quanto riguarda il Milan, ha specificato il 'CorSera', Mateta è una pista che potrebbe riaccendersi, per l'attacco, soltanto a due condizioni. La prima è che il Crystal Palace apra alla cessione del giocatore con la formula del prestito. La seconda, invece, è che il Diavolo - contestualmente - riesca a cedere Christopher Nkunku in Turchia, al Fenerbahçe, ancora interessato al numero 18 rossonero.