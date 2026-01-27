In questa stagione con le 'Eagles', Mateta, finora, ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali, in 2.707' sul terreno di gioco. Appare molto complicato che i londinesi diano la luce verde per la cessione del loro bomber in prestito.
Anche perché, va ricordato, c'è un'offerta, sul piatto del Palace, di 35 milioni di sterline (pari a 40 milioni di euro) del Nottingham Forest per lui. Se dovesse andare via entro il prossimo 2 febbraio, dunque, è altamente probabile che Mateta resti a giocare in Inghilterra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA