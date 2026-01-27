Pianeta Milan
Calciomercato Milan, può arrivare Mateta? Ecco gli incastri che devono verificarsi

Mateta-Milan? Possibile soltanto a due condizioni. L'affare resta molto difficile
Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 in forza al Crystal Palace, continua ad essere un obiettivo di Milan e Juventus per questa sessione invernale di calciomercato. Ma sarà difficile vederlo nella Serie A italiana. Le ultime news
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese di origini congolesi che potrebbe lasciare il Crystal Palace in questa sessione invernale di calciomercato: il poderoso centravanti, come noto, piace sia al Milan sia alla Juventus.

Calciomercato, Milan e Juventus ancora su Mateta ma ...

Per quanto riguarda il Milan, ha specificato il 'CorSera', Mateta è una pista che potrebbe riaccendersi, per l'attacco, soltanto a due condizioni. La prima è che il Crystal Palace apra alla cessione del giocatore con la formula del prestito. La seconda, invece, è che il Diavolo - contestualmente - riesca a cedere Christopher Nkunku in Turchia, al Fenerbahçe, ancora interessato al numero 18 rossonero.

In questa stagione con le 'Eagles', Mateta, finora, ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali, in 2.707' sul terreno di gioco. Appare molto complicato che i londinesi diano la luce verde per la cessione del loro bomber in prestito.

Anche perché, va ricordato, c'è un'offerta, sul piatto del Palace, di 35 milioni di sterline (pari a 40 milioni di euro) del Nottingham Forest per lui. Se dovesse andare via entro il prossimo 2 febbraio, dunque, è altamente probabile che Mateta resti a giocare in Inghilterra.

