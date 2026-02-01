Cosa ha portato al Milan Allegri: "La qualità del mister, esperienza incredibile. Riesce a creare alchimia nel gruppo. Ha creato un gruppo che vuole fare qualcosa di incredibile". Chi è stato il più difficile da marcare: "Ce ne sono in Serie A di attaccanti bravi. Lautaro e Thuram sono forti, Osimhen al Napoli era forte". Un voto per Leao giocatore e Leao cantante: "Giocatore 10 perché gli voglio bene. Cantante non vado sopra il 5, può migliorare. Io canto? Male, sarei un 3". Cosa fa nel tempo libero: "Sono molto tranquillo, mi piace stare con mia moglie, con il mio cane, con gli amici. Tutte cose da ragazzo normale di 26 anni". Sul primo tempo di Bologna: "Difficile fare promesse, ci sono già gli avversari. Cerchiamo di raggiungere una bella vittoria".