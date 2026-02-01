Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, la carica di Gabbia: “Crediamo di potere vincere tutte le partite”. Il ‘peso’ di Maignan e Allegri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, la carica di Gabbia: “Crediamo di potere vincere tutte le partite”. Il ‘peso’ di Maignan e Allegri

Milan, la carica di Gabbia: 'Crediamo di potere vincere tutte le partite'. Il 'peso' di Maignan e Allegri
Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha risposto ad alcune domande secche da parte del giornalista Claudio Raimondi. Ecco le risposte per 'SportMediaset'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Risultatista o giochista: "Partiamo con il botto. Vivo bene se vinciamo. Mi schiero più dalla parte del risultatista". Questa la risposta di Matteo Gabbia nella sua intervista con il giornalista Claudio Raimondi per 'SportMediaset'. Il difensore del Milan ha risposto a una serie di domande secche. Quanto credete nello scudetto da 0 a 10: "Crediamo di potere vincere tutte le partite, sapendo poi che ci sono avversari forti. Ti dico 10 perché credere in qualcosa di bello è importante. Crediamo di essere una squadra valida, il 10 è per la volontà di vincerle tutte". Scudetto col Milan o al Mondiale con l'Italia? "Molto difficile, sono due cose bellissime. Dico lo Scudetto con il Milan al momento".

Milan, le parole di Gabbia

—  

Gabbia sul prossimo derby con l'Inter: "Peserà tre punti. Partita importante, ma vale come le altre, non è una finale. Sarà bellissima, ma vale come un'altra partita di Serie A". Quanto vale il rinnovo di Maignan? Il difensore rossonero risponde così: "Tantissimo. E' il nostro capitano, il nostro leader. E' un esempio. Siamo orgoglioso di averlo con noi, ce lo godiamo fino in fondo, in ogni partita dove fa cose incredibili".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, chi è Idrissi? Ecco come gioca il talento in arrivo dal Chelsea. E in futuro ...>>>

Cosa ha portato al Milan Allegri: "La qualità del mister, esperienza incredibile. Riesce a creare alchimia nel gruppo. Ha creato un gruppo che vuole fare qualcosa di incredibile". Chi è stato il più difficile da marcare: "Ce ne sono in Serie A di attaccanti bravi. Lautaro e Thuram sono forti, Osimhen al Napoli era forte". Un voto per Leao giocatore e Leao cantante: "Giocatore 10 perché gli voglio bene. Cantante non vado sopra il 5, può migliorare. Io canto? Male, sarei un 3". Cosa fa nel tempo libero: "Sono molto tranquillo, mi piace stare con mia moglie, con il mio cane, con gli amici. Tutte cose da ragazzo normale di 26 anni". Sul primo tempo di Bologna: "Difficile fare promesse, ci sono già gli avversari. Cerchiamo di raggiungere una bella vittoria".

Leggi anche
Bernardeschi in vista del Milan: “Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra”
Milan, senti Criscitiello: “Bartesaghi titolare perchè Estupinan è un fallimento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA