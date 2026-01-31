Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha voluto parlare un po' del 'fallimento del calcio italiano' usando come esempio il giovane Davide Bartesaghi, diventato titolare nel Milan di Massimiliano Allegri a soli 19 anni di età. Secondo il giornalista, Bartesaghi non è diventato titolare perchè hanno puntato su di lui, bensì perchè Estupinan si è rivelato essere non adatto. Ecco, di seguito, il pensiero di Criscitiello:
Milan, ecco di seguito le parole di Criscitiello: "Bartesaghi è la dimostrazione che in Italia i direttori sportivi e allenatori sono una banda di ignoranti. Bartesaghi giocava in Serie C ed è retrocesso in Serie D. Diventa titolare solo perchè Estupinan è un fallimento, non perchè hanno puntato su di lui. Gli italiani forti li avete, non dovete venire a dire che non ci sono, non li fate giocare! Non vedete la B, la C, la D e la Primavera. Siete ignoranti".
