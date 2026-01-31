Milan, Maignan dopo il rinnovo: 'Mi sento a casa. Sono molto felice'

Pianeta Milan
Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo col Milan: “Qua mi sento a casa. Voglio più trofei!”

Fresco di firma sul rinnovo di contratto fino al 2031, Mike Maignan ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni
Oggi è stata una giornata fondamentale per il presente e per il futuro del Milan. Nel pomeriggio è infatti arrivata la firma di Mike Maignan sul rinnovo che legherà il capitano francese al Milan fino al 2031.

Milan, le parole di Maignan dopo il rinnovo

Al termine della siglatura dell'accordo, il portiere francese ha rilasciato alcune parole ai canali ufficiali del club, in cui si sente la sua felicità per il rinnovo atteso da tanto tempo, sia dai tifosi del Diavolo, sia dallo stesso Mike. Ecco, di seguito, le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul rinnovo fino al 2031.

"Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando da tanto: c'è voluta pazienza, ma ce l'abbiamo. Quindi sono molto molto felice. Mi trovo bene a Milano e anche la mia famiglia. Siamo a casa nostra. Mi auguro tante cose belle per i tifosi milanisti e per la mia famiglia anche. Voglio più trofei e più successi. Sarò qui in famiglia per altri cinque anni. A tutti i tifosi rossoneri: guardate, ci sono ancora! Forza Milan".

