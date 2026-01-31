Milan, De Paola: “Nkunku era un affare, lo ha portato Tare alla metà”

"A proposito di mentalità dico: due anni fa sulla panchina della Juve c'era Allegri e batteva il Frosinone 3-2 al 95' . L'esultanza in campo fu smodata perché perdevano. Quando Spalletti non stringe la mano neanche al suo accompagnatore sul 3-0 al Napoli, ti dà l'idea della mentalità vincente. Ti dà l'idea di una mentalità che pensa alle cose vere, alla vittoria finale e non a una per 3-2 al Frosinone. Spalletti ha capito la mentalità dell'ambiente, di dove si trova". Queste le parole di Paolo De Paola .

Il giornalista ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo intervento a 'Maracanà' di TMW Radio: "Nkunku era un affare, lo ha portato Tare alla metà, aveva un bel pedigree ma non è riuscito a fare molto". Il francese potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Vedremo quale sarà il futuro dell'attaccante che è arrivato in rossonero in estate dal Chelsea e potrebbe salutare dopo pochi mesi a Milanello.