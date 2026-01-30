Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' è presente una lunga intervista a uno dei protagonisti del Milan di Massimiliano Allegri . Parliamo di Alexis Saelemaekers , vero 'tuttofare' rossonero e pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico toscano. Tra gli argomenti dell'intervista con il quotidiano milanese, l'esterno belga tornato a Milano dopo il prestito alla Roma si è espresso sul tema VAR , che nel calcio italiano è sempre di attualità viste le polemiche che nascono al termine di ogni turno di Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni su questo tema.

Sul V.A.R.: «Il V.A.R. ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video. Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare ...».