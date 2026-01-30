Rispetto allo scorso anno i punti in più sono 13 e il Diavolo è secondo in classifica. Da ex giocatore e tifoso milanista, è soddisfatto?

"Certamente. Mi piace vedere che la squadra è in alto in classifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di calciatori che si stanno impegnando al massimo. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione".

Quali sono i meriti di Allegri e cosa ha portato alla squadra?

"Secondo me molto. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto".

I miglioramenti più importanti sono in difesa dove Pavlovic, Gabbia e Tomori sembrano trasformati come rendimento rispetto al 2024-25.

"Sono cresciuti sia nella parte tecnica sia nella tattica. Hanno imparato i meccanismi e i movimenti corretti per coprirsi a vicenda, oltre a essere più aggressivi nell’uno contro uno. Questo fa sì che la possibilità da parte degli avversari di attaccare gli spazi sia minore e avvicinarsi alla porta rossonera è più complicato".

Un discorso a parte lo merita Maignan: è tornato sui livelli del 2021-22 o addirittura sta giocando meglio?

"Mike fa parate importantissime e dimostra di essere sempre uno dei portieri più bravi in circolazione. Ha una forma spettacolare e ci sono molti suoi interventi, non solo uno o due, che confermano quanto sia concentrato durante tutta la partita. Inoltre è molto bravo nella fase di costruzione: sa gestire i passaggi corti e di media lunghezza, ma ha anche le capacità per sorprendere la difesa avversaria con un lancio lungo".

Lei che lo conosce bene, con la fascia da capitano lo vede ancora più leader rispetto al passato?

"Lui è un leader nato. Si vede da come parla con i compagni in campo. Da quando è arrivato al Milan, ha sempre dimostrato di essere comunicativo, ha il rispetto e la fiducia di tutti e sa che il suo ruolo è importante dentro e fuori dal campo".

Allegri domenica ha detto: "È uno dei tre migliori portieri al mondo". È d’accordo?

"Sono d’accordissimo. Oggi in questo ruolo vedo pochi portieri che stanno facendo meglio di lui. Devo veramente fare i miei complimenti a lui e allo staff per quello che stanno facendo. Spero che continui così"

Che messaggio vuole mandare a Mike, con il quale ha lavorato e ha un bel rapporto?

"Lui sa che cosa penso delle sue qualità umane e professionali. Come ho detto deve continuare ad avere questa serenità che gli permette di esprimersi al top".

Se firmerà il rinnovo, saranno tutti felici e contenti: Maignan, il Milan e i tifosi...

"Se firmerà saranno sicuramente tutti contenti per quello che Mike sta facendo per il Milan e per quello che rappresenta per la squadra e per la società".

Da inizio stagione Allegri parla della qualificazione alla Champions come l’obiettivo rossonero: giusto così oppure...

"Allegri ha ragione, il Milan prima di tutto deve tornare in Champions League. Questo non vuol dire arrivare quarti, ma arrivare tra le prime quattro. Non bisogna mai pensare troppo lontano, ma avere obiettivi precisi e lavorare ogni giorno perché quell’obiettivo si realizzi. Nulla è facile come può sembrare: ci vogliono impegno, concentrazione massima e poche distrazioni, come possono essere per esempio i continui riferimenti allo scudetto".

In questo momento solo l’Inter può perdere lo scudetto? La formazione di Chivu è la favorita numero uno?

"È normale che l’Inter sia la favorita: è in testa alla classifica, ha calciatori di qualità e soprattutto è sempre arrivata nei primissimi posti in campionato nelle ultime stagioni".

Che partita sarà Bologna-Milan di martedì?

"È vero che i rossoblù non stanno affrontando un periodo semplice a livello di risultati, ma sicuramente sarà una gara difficile perché il Bologna avrà il vantaggio di giocare in casa ed è una squadra che come abbiamo visto sa stare bene in campo e può sorprendere. Il Milan dovrà avere il giusto approccio come ha sempre fatto in questa stagione".

Le sarebbe piaciuto avere nel suo grande Milan un giocatore come Modric? "Certamente. Modric è davvero fortissimo: è un calciatore molto tecnico con una forte passione che riesce a trasmettere a tutti in partita, o almeno così sembra, quando sono allo stadio. Sarei stato molto felice se avessi avuto l’occasione di giocare con lui: sarebbe stato fantastico per le sue qualità enormi, anche a livello umano. Ma già così sono molto contento che sia nel mio Milan: a quarant’anni lo vedo contento di allenarsi e di giocare ancora a certi livelli. Ha l’entusiasmo di un ragazzo di vent’anni e questo è sicuramente molto bello"