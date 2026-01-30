"Mourinho è un grande allenatore. Ma è uno di quegli allenatori che secondo me sono finiti nel mirino di chi lo attacca così per partito preso, come per Allegri eccetera. Poi puoi anche attaccarlo, puoi anche criticarlo, per carità. Però quello che manca nei confronti di Mourinho e di quelli come Mourinho, è il rispetto. Rispetto per quello che comunque hanno fatto e continuano a fare. E invece volano i 'fallimenti', gli 'incapaci' e 'vergogna' come se fossero così, due paroline normali. Sono state accoppiate a Mourinho queste parole in maniera assolutamente superficiale e, posso dirlo, vergognoso è stato il trattamento che ho sentito nei confronti di Mourinho”.