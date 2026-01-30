Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Mateta a un passo. In arrivo gli agenti'

Calciomercato Milan, la svolta per Mateta è sempre più vicina. Dopo diverse settimane di immobilismo totale per il Milan nel mercato di gennaio, ecco che in poche ore la dirigenza del club di Via Aldo Rossi chiude un grande colpo in attacco. Parliamo di Jean-Philippe Mateta, che affiancherà Niclas Fullkrug come prima punta, anche lui arrivato durante la finestra invernale di calciomercato.
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Agente di Mateta in arrivo a Milano. Chiusura ad un passo”
L'attaccante francese del Crystal Palace sembra veramente essere a un passo. L'esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha scritto sul proprio profilo X pochi minuti fa questo. "Il Milan lavora per scambiare i documenti entro stasera/stanotte per fare arrivare l'attaccante al più presto a Milano". Anche Gianluca Di Marzio scrive importanti novità su questo affare in dirittura d'arrivo. Secondo lui, la chiusura è prevista nelle prossime ore con l'arrivo a Milano dell'agente del calciatore francese. Ore frenetiche ci aspettano, con Jean-Philippe Mateta a un passo dal vestire la maglia del Milan già a gennaio.
