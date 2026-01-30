Calciomercato Milan, Zazzaroni: 'Furlani intervenuto su Mateta'

Dopo aver chiuso Niclas Fullkrug in prestito dal West Ham prima dell'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, i rossoneri sono stati poco nel vivo del mercato. Almeno fino alle ultime ore, in cui è letteralmente esploso il mercato rossonero. Dopo l'inserimento lampo del Milan per rubare Cissè al PSV dall'Hellas Verona, il Milan si è fiondato su Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese del Crystal Palace sembrava essere un'idea per il mercato estivo, ma ora si è trasformata in un'opportunità che il club di Via Aldo Rossi vuole chiudere per gennaio.