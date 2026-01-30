Calciomercato Milan, Zazzaroni: 'Furlani intervenuto su Mateta'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, secondo quanto scritto da Ivan Zazzaroni su Instagram, sulla trattativa per Jean-Philippe Mateta sarebbe intervenuto direttamente Giorgio Furlani
Redazione

Dopo aver chiuso Niclas Fullkrug in prestito dal West Ham prima dell'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, i rossoneri sono stati poco nel vivo del mercato. Almeno fino alle ultime ore, in cui è letteralmente esploso il mercato rossonero. Dopo l'inserimento lampo del Milan per rubare Cissè al PSV dall'Hellas Verona, il Milan si è fiondato su Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese del Crystal Palace sembrava essere un'idea per il mercato estivo, ma ora si è trasformata in un'opportunità che il club di Via Aldo Rossi vuole chiudere per gennaio.

Calciomercato Milan, Zazzaroni su Mateta

A proposito di questa trattativa, si è espresso il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni sul proprio profilo Instagram, svelando un'importante retroscena che riguarda la dirigenza del Milan scesa in campo per procede in questo affare. Di seguito le sue parole.

"Mi risulta che il Crystal Palace chieda 40 milioni per Mateta: a questa cifra il Milan non arriva. Mi dicono anche che sul francese sia intervenuto direttamente Giorgio Furlani che l'ha preso per luglio a 30 più 3.5 al giocatore e adesso, aggiungendo soldi, tenta di portarlo a gennaio. Ma il Crystal Palace deve trovare l'alternativa e il Milan sbloccare la lista".

