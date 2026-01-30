In questa stagione, con la maglia dei giallorossi allenati dall'ex centrocampista rossonero Alberto Aquilani, Cissè ha segnato 6 gol e fornito un assist in 27 partite tra campionato cadetto e Coppa Italia. Il PSV Eindhoven stava chiudendo per il giocatore con l'Hellas Verona per 8 milioni di euro, bonus inclusi (6,5 di parte fissa, 1,5 di bonus). Ora cosa succederà?
Di Marzio ha successivamente aggiornato così sulla situazione: "Il giocatore non parte per la trasferta contro il Südtirol viste le trattative. Il Milan sta cercando di completare il sorpasso sul PSV con la formula che sarebbe l'ideale anche per il Catanzaro, che vorrebbe tenerlo fino a giugno".
