Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Di Marzio: “Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV: la strategia dei rossoneri”

CALCIOMERCATO MILAN

Di Marzio: “Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV: la strategia dei rossoneri”

Di Marzio: 'Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV: la strategia dei rossoneri'
Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan si è inserito nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven per Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 di proprietà dei veneti ma attualmente in prestito in Serie B al Catanzaro. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Non soltanto Jean-Philippe Mateta nei pensieri di calciomercato del Milan per questa fase finale della sessione invernale. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto del settore, il Diavolo è tornato anche a pensare ad Alphadjo Cissè. Classe 2006, l'attaccante italiano di origini guineane è di proprietà dell'Hellas Verona, ma attualmente in prestito in Serie B al Catanzaro.

"Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-PSV Eindhoven: i rossoneri lascerebbero il giocatore dell'Hellas Verona in prestito a Catanzaro fino a giugno", ha scritto Di Marzio in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. I rossoneri, come si ricorderà, seguivano Cissè sin dai tempi in cui iniziava ad affacciarsi nella Primavera del club scaligero.

LEGGI ANCHE

In questa stagione, con la maglia dei giallorossi allenati dall'ex centrocampista rossonero Alberto Aquilani, Cissè ha segnato 6 gol e fornito un assist in 27 partite tra campionato cadetto e Coppa Italia. Il PSV Eindhoven stava chiudendo per il giocatore con l'Hellas Verona per 8 milioni di euro, bonus inclusi (6,5 di parte fissa, 1,5 di bonus). Ora cosa succederà?

LEGGI ANCHE: 'Vieni qui?': Modric chiama l'ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato >>>

Di Marzio ha successivamente aggiornato così sulla situazione: "Il giocatore non parte per la trasferta contro il Südtirol viste le trattative. Il Milan sta cercando di completare il sorpasso sul PSV con la formula che sarebbe l'ideale anche per il Catanzaro, che vorrebbe tenerlo fino a giugno".

Leggi anche
Schira: “Milan, accordo con il Crystal Palace e con Mateta da luglio. Se esce Nkunku...
Calciomercato Milan, Nkunku può partire: Pedullà rivela chi ha chiesto info su di lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA