Calciomercato Milan, Nkunku può partire: Pedullà rivela chi ha chiesto info su di lui

Pedullà: 'Milan, posizione di Nkunku da monitorare: sondaggi di tre club'. Uno è italiano
Christopher Nkunku, centravanti francese classe 1997, potrebbe lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Ecco chi cerca l'attaccante francese secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà. E se restasse in Serie A?
Daniele Triolo Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha spiegato come sia tutt'altro che salda la posizione di Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese che il Milan aveva prelevato, la scorsa estate, dal Chelsea per 42 milioni di euro, bonus inclusi, mettendolo sotto contratto fino al prossimo 30 giugno 2030.

"La posizione di Nkunku va monitorata in questi ultimi giorni di mercato. Servono le condizioni giuste, ma se fossero trovate il Milan potrebbe anticipare l’operazione Jean-Philippe Mateta. Per l’attaccante francese classe 1997 sono arrivati nelle ultimissime ore i sondaggi di RomaFenerbahçe (in trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman) e Atlético Madrid", ha rivelato Pedullà in esclusiva sul proprio sito web ufficiale.

"Si cercano gli incastri giusti e soprattutto la formula per attivare agli accordi. Ma di sicuro Nkunku è una situazione da seguire fino in fondo", la chiosa di Pedullà. Finora, in stagione, Nkunku ha disputato 19 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, segnando 5 gol e fornendo 2 assist in totale.

