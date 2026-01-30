"Come atteso e ora ufficiale: Leon Goretzka lascerà il Bayern alla fine della stagione dopo otto anni nel club - ha confermato Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland' -. Nessun nuovo contratto, andrà via a parametro zero. Ora è confermato quanto vi abbiamo rivelato ieri: Goretzka ha anche rifiutato l'offerta dell'Atlético per finire la stagione con il Bayern".
Conferma il tutto Fabrizio Romano che, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha anche riportato le parole di Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, sulla situazione relativa al futuro addio di Goretzka al club di Säbener Straße.
"Leon Goretzka lascerà il Bayern a parametro zero in estate, non adesso. 'Il tempo di Leon al Bayern sarà finito in estate. Se ne andrà per la sua strada dopo 8 anni pieni di successo. Combatteremo insieme nei mesi a venire per conquistare grandi traguardi', conferma il DS Freund".
Per il Milan, che sta intrattenendo rapporti con la Roof, agenzia che cura gli interessi di Goretzka (oltre che di Niclas Füllkrug), questa può diventare un'ottima notizia. I rossoneri, che sembravano tagliati fuori, ieri, dalla corsa al giocatore, tornano così in gara con le altre big del calcio europeo per il centrocampista della Nazionale tedesca.
