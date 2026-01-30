Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Goretzka, no all'Atlético Madrid: resta al Bayern Monaco fino a giugno. Chance per il Milan?
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, resterà nel club di Säbener Straße fino al termine della stagione: niente Atlético Madrid in questo calciomercato. Ora il Milan spera per l'estate
Daniele Triolo Redattore 

Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto il 30 giugno con il Bayern Monaco e nel mirino di Atlético Madrid, Barcellona, Milan e Tottenham, ha deciso di restare in Germania fino al termine di questa stagione: non si trasferirà, pertanto, ai 'Colchoneros' del 'Cholo' Diego Pablo Simeone subito, in questa finestra invernale di calciomercato.

L'Atlético, infatti, ha provato a convincere subito Goretzka a trasferirsi in Spagna, forzando la mano sul Bayern e sul giocatore e tentando di anticipare a gennaio un colpo che, così come gli altri club interessati, aveva e ha in programma di fare in estate. Dopo una giornata di riflessione, il giocatore ha rifiutato la proposta dei madrileni.

"Come atteso e ora ufficiale: Leon Goretzka lascerà il Bayern alla fine della stagione dopo otto anni nel club - ha confermato Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland' -. Nessun nuovo contratto, andrà via a parametro zero. Ora è confermato quanto vi abbiamo rivelato ieri: Goretzka ha anche rifiutato l'offerta dell'Atlético per finire la stagione con il Bayern".

Conferma il tutto Fabrizio Romano che, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha anche riportato le parole di Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, sulla situazione relativa al futuro addio di Goretzka al club di Säbener Straße.

"Leon Goretzka lascerà il Bayern a parametro zero in estate, non adesso. 'Il tempo di Leon al Bayern sarà finito in estate. Se ne andrà per la sua strada dopo 8 anni pieni di successo. Combatteremo insieme nei mesi a venire per conquistare grandi traguardi', conferma il DS Freund".

Per il Milan, che sta intrattenendo rapporti con la Roof, agenzia che cura gli interessi di Goretzka (oltre che di Niclas Füllkrug), questa può diventare un'ottima notizia. I rossoneri, che sembravano tagliati fuori, ieri, dalla corsa al giocatore, tornano così in gara con le altre big del calcio europeo per il centrocampista della Nazionale tedesca.

