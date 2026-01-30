Leon Goretzka , centrocampista tedesco classe 1995 in scadenza di contratto il 30 giugno con il Bayern Monaco e nel mirino di Atlético Madrid , Barcellona , Milan e Tottenham , ha deciso di restare in Germania fino al termine di questa stagione: non si trasferirà, pertanto, ai 'Colchoneros' del 'Cholo' Diego Pablo Simeone subito, in questa finestra invernale di calciomercato.

L'Atlético, infatti, ha provato a convincere subito Goretzka a trasferirsi in Spagna, forzando la mano sul Bayern e sul giocatore e tentando di anticipare a gennaio un colpo che, così come gli altri club interessati, aveva e ha in programma di fare in estate. Dopo una giornata di riflessione, il giocatore ha rifiutato la proposta dei madrileni.