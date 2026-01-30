"Nella notte Milan e Crystal Palace hanno trovato un'intesa di massima per Mateta. Da capire se i rossoneri completeranno l'operazione a giugno o anticiperanno già a gennaio - in caso di uscite in attacco (Christopher Nkunku) e se il Palace troverà un sostituto", ha scritto Di Marzio, ricordando come, già ieri, avesse parlato prima di tutti della questione il collega belga Sacha Tavolieri.
Si parla di un'intesa, tra Milan e Palace, per Mateta sulla base di 30 milioni di euro. Il contratto di Mateta con le 'Eagles' scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Sul giocatore, da non dimenticare, si era affacciata di recente la Juventus - alla ricerca di un attaccante - mentre, in Inghilterra, c'era e c'è tuttora la concorrenza di Nottingham Forest e Tottenham.
