"Nella notte Milan e Crystal Palace hanno trovato un'intesa di massima per Mateta. Da capire se i rossoneri completeranno l'operazione a giugno o anticiperanno già a gennaio - in caso di uscite in attacco (Christopher Nkunku) e se il Palace troverà un sostituto", ha scritto Di Marzio, ricordando come, già ieri, avesse parlato prima di tutti della questione il collega belga Sacha Tavolieri.