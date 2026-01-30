Pianeta Milan
Calciomercato, intesa per Mateta al Milan: conferma anche Di Marzio. “Se i rossoneri …”

Di Marzio: 'Milan e Crystal Palace, intesa di massima per Mateta. Da capire se ...'
Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese del Crystal Palace, potrebbe trasferirsi al Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Il punto di Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore
Il Milan è piombato, concretamente, su Jean-Philippe Mateta, classe 1997, centravanti francese di origini congolesi di proprietà del Crystal Palace autore, finora, in stagione, di 10 gol e 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali con le 'Eagles' di Londra.

Arrivano conferme praticamente da ogni fonte: tanto 'La Gazzetta dello Sport' quanto Alfredo Pedullà parlano dei negoziati tra i rossoneri e i londinesi per l'ex attaccante di Châteauroux, Olympique Lione e Le Havre in Francia e Mainz in Germania. Anche Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ne ha parlato in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Nella notte Milan e Crystal Palace hanno trovato un'intesa di massima per Mateta. Da capire se i rossoneri completeranno l'operazione a giugno o anticiperanno già a gennaio - in caso di uscite in attacco (Christopher Nkunku) e se il Palace troverà un sostituto", ha scritto Di Marzio, ricordando come, già ieri, avesse parlato prima di tutti della questione il collega belga Sacha Tavolieri.

Si parla di un'intesa, tra Milan e Palace, per Mateta sulla base di 30 milioni di euro. Il contratto di Mateta con le 'Eagles' scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Sul giocatore, da non dimenticare, si era affacciata di recente la Juventus - alla ricerca di un attaccante - mentre, in Inghilterra, c'era e c'è tuttora la concorrenza di Nottingham Forest e Tottenham.

