Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese in uscita dal Crystal Palace, può trasferirsi al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I rossoneri mettono la freccia sulla Juventus e sulle altre squadre inglesi
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997, può diventare un giocatore del Milan già in questi ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato. Il Milan, infatti, nella notte ha fatto grandi passi avanti con il Crystal Palace nella trattativa per il suo centravanti, trovando l'accordo sulla cifra per il trasferimento: 30 milioni di euro.

Il Diavolo, che già si era inserito nelle scorse ore su Mateta, bruciando così la Juventus e le altre squadre inglesi interessate a lui (Nottingham Forest e Tottenham), considerando però l'operazione come un affare per l'estate, sta provando a chiudere tutto subito. Per un colpo che, già in questo campionato, potrebbe modificare gli equilibri nella lotta per lo Scudetto.

Un attaccante da 38 gol in Premier League nelle ultime due stagioni e mezza in rosa fa sempre comodo. Il punto ora è capire se il Milan riuscirà a chiudere Mateta e per quando. Le possibilità che lo prenda sono in netto rialzo: l'amministratore delegato Giorgio Furlani è al lavoro per provare a chiudere in questi giorni.

Il Milan, secondo la 'rosea', ha fatto la sua scelta: Mateta può essere il numero 9 del futuro. Manca, per ora, ancora l'ok del Crystal Palace al trasferimento immediato. Se le 'Eagles' riusciranno ad acquistare Jørgen Strand Larsen (ex Milan Primavera nella stagione 2017-2018 ...) dal Wolverhampton, daranno il via libera al trasferimento immediato di Mateta in rossonero.

Il Forest non si dà per vinto, ma il giocatore vuole l'Italia

In caso contrario, in questi giorni i due club proveranno a sottoscrivere l'operazione per l'estate. Il Nottingham Forest, superato dal Milan nella corsa a Mateta, non si dà per vinto ed è deciso ad investire su di lui. Le prossime ore saranno decisive. La volontà di Mateta, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è chiara: è favorevole ad un trasferimento in Serie A, l'Italia lo ha sempre affascinato.

Il Milan avrebbe già l'accordo con il giocatore per un contratto pluriennale da 3, 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ora non resta che vedere quale piega prenderanno i negoziati.

