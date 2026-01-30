Un attaccante da 38 gol in Premier League nelle ultime due stagioni e mezza in rosa fa sempre comodo. Il punto ora è capire se il Milan riuscirà a chiudere Mateta e per quando. Le possibilità che lo prenda sono in netto rialzo: l'amministratore delegato Giorgio Furlani è al lavoro per provare a chiudere in questi giorni.
Il Milan, secondo la 'rosea', ha fatto la sua scelta: Mateta può essere il numero 9 del futuro. Manca, per ora, ancora l'ok del Crystal Palace al trasferimento immediato. Se le 'Eagles' riusciranno ad acquistare Jørgen Strand Larsen (ex Milan Primavera nella stagione 2017-2018 ...) dal Wolverhampton, daranno il via libera al trasferimento immediato di Mateta in rossonero.
Il Forest non si dà per vinto, ma il giocatore vuole l'Italia—
In caso contrario, in questi giorni i due club proveranno a sottoscrivere l'operazione per l'estate. Il Nottingham Forest, superato dal Milan nella corsa a Mateta, non si dà per vinto ed è deciso ad investire su di lui. Le prossime ore saranno decisive. La volontà di Mateta, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è chiara: è favorevole ad un trasferimento in Serie A, l'Italia lo ha sempre affascinato.
Il Milan avrebbe già l'accordo con il giocatore per un contratto pluriennale da 3, 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ora non resta che vedere quale piega prenderanno i negoziati.
